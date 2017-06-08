Эксперт: выдвинутый на пост главы ФБР Кристофер Рэй – любопытная личность

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чего ждут в Белом доме от нового руководителя ФБР.

Президент США Дональд Трамп назвал имя человека, которого он намерен выдвинуть на пост главы ФБР.

"Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречными рекомендациями, на пост нового директора ФБР", – написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в минюсте Рэй вернулся к частной практике.

Предыдущий глава ведомства Джеймс Коми был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что Кристофер Рэй – человек с весьма примечательной биографией.

"Очень любопытная личность. Он работал в министерстве юстиции при (генеральном прокуроре США) Джоне Эшкрофте, одном из "ястребов" периода (президента) Джорджа Буша-младшего. Он закончил в свое время Йельскую школу права – это лучший юридический вуз в Соединенных Штатах. А после ухода в отставку (с госслужбы) работал в King & Spalding – это одна из самых сильных американских юридических фирм. Любопытная деталь: одним из клиентов этой компании является "Роснефть". И оппоненты Трампа после сообщения о выдвижении Рэя сразу взбодрились: что это, мол, такое, Трамп, дескать, опять назначает людей с "русским следом". Но на самом деле сам Кристофер Рэй не работал с "Роснефтью", а King & Spalding – это огромная юридическая фирма", – отметил Александр Домрин.

Он высказал свое предположение о том, чего ждут в Белом доме от нового руководителя ФБР.

"Самое главное, конечно, – это даже не сама личность Кристофера Рэя, а то, что он должен "мышей ловить". Он должен быть "человеком-функцией", он не должен заигрываться с политикой, как это получилось с его предшественником Джеймсом Коми, за что, собственно, тот и поплатился должностью", – полагает Александр Домрин.

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