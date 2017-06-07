Мнение: действия коалиции США в Сирии провоцируют "большой кризис"

Штаб союзников Сирии пригрозил США ответным ударом. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что международная коалиция своими действиями может добиться лишь срыва договоренностей по урегулированию сирийского кризиса.

Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят силы ливанской "Хезболлы" и Ирана, заявил о готовности ударить по позициям американских военных, если это потребуется.

6 июня международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге страны, погибли двое военных. Вашингтон объяснил свои действия тем, что солдаты и техника "представляли угрозу коалиции и партнерским силам".

Просирийские отряды в Ат-Танфе не первый раз становятся целью атак со стороны американцев и их союзников — аналогичный инцидент произошел 18 мая.

"Кровь сирийских сынов, Сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по их (США — прим. ред.) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуется, учитывая наличие ракетных и других военных установок", — говорится в заявлении штаба союзников Сирии.

Штаб назвал действия коалиции "трусливой агрессией" и доказательством "лицемерия США в борьбе с терроризмом".

Отсутствие ответных военных действий сторонники Дамаска объяснили "самообладанием", но подчеркнули, что будут действовать, если США пересекут "красные линии".

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация чревата срывом всех ранее достигнутых договоренностей по урегулированию сирийского кризиса.

"Вновь будет полномасштабная война, и на всех договоренностях, которые ранее были достигнуты, в том числе и в Астане, можно будет поставить крест. Этот клубок невозможно будет распутать. Поэтому только выдержка и самообладание, как правильно сказали в штабе союзников Сирии, может спасти от большого кризиса", — сказал Андрей Головатюк.

По его мнению, члены международной коалиции во главе с США идут на заведомую провокацию.

"Эти люди не понимают менталитет и взаимоотношения, которые есть на Востоке. Афганистан их ничему не научил. Ирак ничему не научил. Они везде считают себя правыми, насаждая "демократию". Но они бояться, что в определенный момент, когда сирийская армия начнет одерживать победу, те силы, которые они поддерживают в Сирии, развернут оружие против коалиции, против американцев. И тогда Америка полностью потеряет контроль над регионом, потеряют контроль над ситуацией", — отметил военный эксперт.

По его словам, сторонники Дамаска сделают определенные выводы.

"Думаю, что будут предприняты меры обеспечения военной безопасности, чтобы удары американцев и их союзников не проходили для них бесследно. Может быть, будет усилена группировка ПВО и так далее. На каждое действие есть свое противодействие", — заключил Андрей Головатюк.

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