Политолог: не стоит недооценивать возможности Катара

Катар "играет с огнем", связавшись с террористами и экстремистами, заявил глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш. В эфире радио Sputnik эксперт Григорий Лукьянов выразил мнение, что к Катару соседние страны накопили много претензий.

Катар "играет с огнем", связавшись с террористами и экстремистами, заявил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в интервью агентству Associated Press.

Как считает дипломат, власти страны оставили множество следов того, что финансируют террористов, и им "пора знать меру". Гаргаш назвал несколько террористических группировок, которые, по его данным, финансировались Катаром. Среди них отделения "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии и Сомали, боевики на Синайском полуострове в Египте, а также другие группировки.

ОАЭ "не о чем вести переговоры" с Катаром, и они вместе с Саудовской Аравией не намерены идти на уступки, отметил Гаргаш, добавив, что отдает должное усилиям Кувейта в его попытке выступить посредником для разрешения кризиса.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник, 5 июня, объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

В эфире радио Sputnik преподаватель ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов высказал мнение, что меры воздействия на Катар сейчас беспрецедентны, но у него есть большой запас прочности.

"Ранее уже был демарш 2014 года, когда были разорваны дипломатические отношения с Катаром, но тогда не вводились никакие экономические меры и ограничения. Тогда Катара хватило на восемь-девять месяцев. Сейчас ситуация куда более сложная. Хотя не стоит недооценивать Катар, его финансовые и организационные возможности, накопленный капитал, коммуникации с другими странами, в первую очередь, с Турцией и Ираном. Все это позволяет Катару достаточно оперативно преодолеть первичные последствия блокады, которую организовали ему Саудовская Аравия и ОАЭ. Главный источник дохода для Катара – поставки газа, они не ограничены. Ни Кувейт, ни Оман не присоединились к блокаде, сохранили свои посольские представительства в Катаре. Поэтому Ормузский пролив остается открытым для экспорта и, следовательно, доходы в катарскую казну продолжают поступать", – сказал Григорий Лукьянов.

Эксперт при этом отметил, что к Катару, действительно, есть целый ряд серьезных претензий со стороны соседних стран и не только.

"На протяжении последних лет для укрепления своей позиции на международной арене Катар финансово, организационно, морально и политически поддерживал различные группировки. Тем самым, укрепляя свое влияние и диверсифицируя инструменты воздействия на ситуацию в регионе. Конечно, это вызывало определенные разногласия с соседями по региону. Но тот факт, что на территории Катара в течение последних лет находилась и находится американская военная база, штаб военного командования в регионе, делали Катар неприступным. (Президент США) Дональд Трамп, посетив Эр-Рияд, дал ему, по сути, "зеленый свет" для самостоятельного решения проблем на полуострове. При этом США не будут вмешиваться в этот процесс. В итоге мы наблюдаем, как Эр-Рияд, действительно, приступил к выполнению этого плана", – заключил Григорий Лукьянов.

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