Мнение: есть лишь один способ избежать силового развития событий на Украине

На Украине почти в два раза вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги – отопление и горячую воду, пишут украинские СМИ. Обнищание населения идет катастрофическими темпами, отметил в эфире радио Sputnik аналитик Константин Шуров.

С 1 июля на Украине почти в два раза вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги – отопление и горячую воду, пишут украинские СМИ.

Решение правительства о повышении цен связано с позицией Международного валютного фонда, который требовал довести внутренние цены на газ до рыночного уровня и связал этот вопрос с выделением новых кредитов Киеву.

В результате с 1 мая власти отменили льготный тариф, который использовался во время отопительного сезона. Население и предприятия теперь будут платить за газ по единому тарифу – 6879 гривен (около 270 долларов) за тысячу кубометров. Повышение цен коснется отопления и горячей воды. Журналисты посчитали, что расходы на среднестатистическую "двушку" в отопительный сезон составят около 3000 гривен.

Политолог, аналитик Константин Шуров считает, что жизненный уровень населения Украины за последние три года существенно упал.

"В зависимости от доходов упал от трех с половиной до шести раз. Сегодня пенсия – от 1200 до 1800 гривен. Например, у меня однокомнатная квартира, платить приходится около 1200 гривен, то есть на жизнь практически не остается. Добавьте к этому то, что цены за три года выросли минимум в два раза. Сегодня реальное обнищание населения идет просто катастрофическими темпами", – сказал Константин Шуров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, решения, принимаемые украинскими властями, нельзя считать эффективными.

"Думаю, что вопрос нужно ставить так: ощущает ли рядовой гражданин Украины получение траншей МВФ его страной на своем благосостоянии? Только в худшую сторону. И повышения жизненного уровня не предвидится. Так для чего это делают, во имя каких политических или экономических целей? Это станет ясно, когда произойдет смена правительства. Уже всем понятно, что выход из нынешнего экономического положения, в котором находится страна, возможен только через выборы. И они должны быть проведены. Это последний легальный путь не допустить появления нового силового варианта развития событий на Украине. Осталось принять политическое решение", – отметил Константин Шуров.

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