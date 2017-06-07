Политолог о выводе военных ФРГ с "Инджирлика": это такой "восточный базар"

ФРГ решила вывести контингент с турецкой базы "Инджирлик", сообщают СМИ. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что для принятия окончательного решения у немецкой стороны есть время, в течение которого возможны договоренности.

Правительство ФРГ приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик", сообщил телеканал N24 со ссылкой на агентство DPA.

Согласно плану Минобороны ФРГ, 260 военнослужащих, самолеты "Торнадо" и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак". Переезд займет предположительно около двух месяцев, в течение этого времени вылеты самолетов будут отменены. Конкретные сроки начала перевода, а также планирование вылетов будут согласованы с партнерами по НАТО.

Окончательное решение о выводе солдат с "Инджирлика" должен принять немецкий бундестаг. Перевод немецких самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении немецкого контингента на другой авиабазе в Турции – в Конья, где находятся самолеты AWACS. Данная авиабаза принадлежит НАТО.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемых Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что решение правительства ФРГ не стало неожиданностью.

"Поначалу казалось, что подобное решение будет большим вызовом единству целеполагания евроатлантического сообщества, с которым Турция была тесно связана с 50-х годов прошлого века. Но (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган все время повышает ставки, занимает агрессивную позицию по отношению к союзникам. И в данном случае, видимо, уже невозможно было терпеть: то авиабаза блокируется, отключается от электричества, то немецких депутатов не пускают для встречи с военными, а это – уже прямое вмешательство во внутренние дела Германии", – сказал Юрий Почта.

Он обратил внимание на то, что для принятия окончательного решения у немецкой стороны есть время, в течение которого возможен торг.

"Видимо, надо дождаться завершения избирательного процесса в Германии. Тогда будет ясно, кто будет вести переговоры. Кроме того, нужно посмотреть на позицию (президента США Дональда) Трампа и американской администрации по отношению к Турции. И пока непонятно как быть с едиными вооруженными силами Европы. Если будет принято решение активизировать эту деятельность, то тогда, возможно, будет и иное отношение к Эрдогану. А если ему все-таки пообещают быстрый прием в Европейский союз, то он, может быть, смилостивится и пустит немецких депутатов. Так что это такой "восточный базар". Европейцам нужно искать варианты. Может, эти два-три месяца на эту "торговлю" и уйдут", – отметил политолог.

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