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Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"

16:4407.06.2017
(обновлено: 16:46 07.06.2017)
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© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в БрюсселеЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Чехии Богуслав Соботка высказались за расширение самостоятельности ЕС в сфере безопасности. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что эта инициатива идет вразрез с планами НАТО.

"Пришло время Европе взять в свои руки вопросы, касающиеся ее обороны и безопасности". Такое мнение высказывается в совместной статье главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьера Чехии Богуслава Соботки, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Депутаты Европарламента во время голосования, архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz
Ни в НАТО, ни в евроармию. Европа пошла вразнос

"Европа слишком долго была повинна в том, что полагалась на чужую военную мощь", – говорится в статье, авторы которой ратуют за большую самостоятельность Евросоюза в вопросах обороны и безопасности. "На этой неделе, – сказано в статье, – будет сделан очередной шаг в этом направлении, когда лидеры ЕС встретятся в Праге на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности, чтобы наметить план действий".

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что в ЕС уже давно ощущается стремление дополнить структуры НАТО собственными, европейскими структурами обеспечения безопасности.   

"Безопасность, о которой говорят Жан-Клод Юнкер и Богуслав Соботка, имеет огромное количество измерений, которые никоим образом не покрываются тем, что делают представители Североатлантического альянса. Прежде всего, безопасность транснациональная, трансграничная, например, террористические угрозы. И вполне очевидно, что здесь НАТО нефункционально полностью. Были мысли по поводу того, чтобы привлечь силы альянса – по большому счету, американскую помощь – во время пика миграционного кризиса, когда мигранты чуть ли не миллионами переплывали через Средиземное море и наводняли Европу. Но тогда, несмотря на то, что определенное искушение было, европейцы этого не сделали. И, как показывает история, правильно они этого не сделали, учитывая последующее напряжение и достаточно острое обсуждение финансовых вопросов с (президентом США) Дональдом Трампом", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский. 

По его мнению, существующие структуры НАТО продолжат делать все возможное, чтобы не допустить появления самостоятельной "европейской армии". 

"Европейскую армию обсуждают примерно с 2005 года, и пока серьезных шагов вперед предпринято не было… Функционеры НАТО поспешили с созданием сил быстрого реагирования именно чтобы создать институты, которые легче и удобнее использовать для общеевропейских оборонительных усилий. Создание многонациональных батальонов? Они в НАТО уже существуют. То есть, натовские функционеры сделали очень много упреждающих действий для того, чтобы все усилия по созданию объединенных общеевропейских сил были вписаны в уже существующие натовские структуры и системы. Поэтому сложно сказать, как будет развиваться эта инициатива. Но есть много признаков, что идея жива. В том числе и многочисленные заявления Ангелы Меркель и Жан-Клода Юнкера, что Европе необходима своя армия и что это должно быть не НАТО", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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