США
7.067 июня15:22МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: проект резолюции России по ИГ* – "предложение здравого смысла"

15:1007.06.2017
(обновлено: 15:13 07.06.2017)
020
© РИА Новости / Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкОткрытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-ЙоркеОткрытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
Перейти в фотобанк
Россия готовит проект резолюции СБ ООН о введении эмбарго в отношении подконтрольных ИГ* территорий. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что позиция США в принятии этого документа станет показательной.

Россия завершает подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных "Исламскому государству"* территорий, об этом заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов по итогам встречи в Нью-Йорке с делегацией США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Запуск крылатых ракет Калибр по объектам Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии
© Минобороны РФ
Эксперт: у террористов ИГ* в Сирии остается два варианта

По словам дипломата, "заканчивается согласование этого проекта в Москве", представители РФ намерены обсуждать проект резолюции с Сирией, Ираком, а также "с нашими партнерами по Совету Безопасности, прежде всего, Китаем и Казахстаном", и США.

Как отметил Феоктистов, полтора года назад подобная идея была представлена делегации США, "тогда американцы сослались на два осложняющих фактора, препятствующих принятию этой резолюции: это отсутствие государственности как таковой у ИГИЛ* и гуманитарные последствия".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Бельгия, 13 июля 2016
© AFP 2017 / John Thys
Береженого блок бережет. НАТО оставит ИГ* в покое

В рамках прошедших в Нью-Йорке консультаций делегация США была ознакомлена с первоначальными элементами российского проекта резолюции. По словам Феоктистова, реакция была "скорее заинтересованной". При этом представитель МИД РФ не исключает, что некоторые элементы российской инициативы будут включены в проект резолюции по продлению действия санкционного режима и мандата комитета по санкциям против ИГ* и "Аль-Каиды"*. Соответствующая резолюция должна быть принята до конца текущего месяца, ее автором выступает делегация США.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолога Владимира Оленченко, позиция США в принятии этого документа станет не только определяющей, но и показательной. 

"Если документ будет принят США, то его полностью одобрят и остальные,  вне всякого сомнения. Отмечу, что и формирование "государства" ИГ*, и деятельность этой группировки находят поддержку, в том числе и материальную, у определенных сил, которые действуют со стороны США. И, наверное, эти силы могут препятствовать (принятию документа – ред.), поскольку они получают экономические и политические дивиденды. Если эти силы будут противиться, и в итоге США будут либо не согласны, либо воздержатся, то очень трудно будет провести эту резолюцию", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, отсутствие границ у ИГ* не мешает действию резолюции, поскольку достаточно влиять на структуры, которые осуществляют торговлю или иную деятельность на территориях, подконтрольных террористической группировке.

"Есть определенные экономические и финансовые структуры, и они хорошо известны. Если им будет перекрыта дорога, то есть не будет вестись торговля, скажем, нефтепродуктами, не будет возможности размещать деньги, то эти структуры не смогут действовать. Ведь речь не идет о том, чтобы блокировать границы, а речь идет о том, чтобы блокировать центры принятия решений, центры распределения прибыли структур, связанных с терроризмом", – отметил политолог.

По его словам, очень хотелось бы, чтобы предложения Москвы учитывались Вашингтоном и другими партнерами по Совету Безопасности.

"Это предложения здравого смысла. Предложения и раньше звучали с нашей стороны, а сейчас они просто будут оформлены юридически. Если документ будет принят, то он станет юридически обязывающим", – подчеркнул Владимир Оленченко.

*Террористические организации запрещены в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена