Мнение: проект резолюции России по ИГ* – "предложение здравого смысла"

Россия готовит проект резолюции СБ ООН о введении эмбарго в отношении подконтрольных ИГ* территорий. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что позиция США в принятии этого документа станет показательной.

Россия завершает подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных "Исламскому государству"* территорий, об этом заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов по итогам встречи в Нью-Йорке с делегацией США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

По словам дипломата, "заканчивается согласование этого проекта в Москве", представители РФ намерены обсуждать проект резолюции с Сирией, Ираком, а также "с нашими партнерами по Совету Безопасности, прежде всего, Китаем и Казахстаном", и США.

Как отметил Феоктистов, полтора года назад подобная идея была представлена делегации США, "тогда американцы сослались на два осложняющих фактора, препятствующих принятию этой резолюции: это отсутствие государственности как таковой у ИГИЛ* и гуманитарные последствия".

В рамках прошедших в Нью-Йорке консультаций делегация США была ознакомлена с первоначальными элементами российского проекта резолюции. По словам Феоктистова, реакция была "скорее заинтересованной". При этом представитель МИД РФ не исключает, что некоторые элементы российской инициативы будут включены в проект резолюции по продлению действия санкционного режима и мандата комитета по санкциям против ИГ* и "Аль-Каиды"*. Соответствующая резолюция должна быть принята до конца текущего месяца, ее автором выступает делегация США.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолога Владимира Оленченко, позиция США в принятии этого документа станет не только определяющей, но и показательной.

"Если документ будет принят США, то его полностью одобрят и остальные, вне всякого сомнения. Отмечу, что и формирование "государства" ИГ*, и деятельность этой группировки находят поддержку, в том числе и материальную, у определенных сил, которые действуют со стороны США. И, наверное, эти силы могут препятствовать (принятию документа – ред.), поскольку они получают экономические и политические дивиденды. Если эти силы будут противиться, и в итоге США будут либо не согласны, либо воздержатся, то очень трудно будет провести эту резолюцию", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, отсутствие границ у ИГ* не мешает действию резолюции, поскольку достаточно влиять на структуры, которые осуществляют торговлю или иную деятельность на территориях, подконтрольных террористической группировке.

"Есть определенные экономические и финансовые структуры, и они хорошо известны. Если им будет перекрыта дорога, то есть не будет вестись торговля, скажем, нефтепродуктами, не будет возможности размещать деньги, то эти структуры не смогут действовать. Ведь речь не идет о том, чтобы блокировать границы, а речь идет о том, чтобы блокировать центры принятия решений, центры распределения прибыли структур, связанных с терроризмом", – отметил политолог.

По его словам, очень хотелось бы, чтобы предложения Москвы учитывались Вашингтоном и другими партнерами по Совету Безопасности.

"Это предложения здравого смысла. Предложения и раньше звучали с нашей стороны, а сейчас они просто будут оформлены юридически. Если документ будет принят, то он станет юридически обязывающим", – подчеркнул Владимир Оленченко.

*Террористические организации запрещены в России

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