Эксперт о терактах в Тегеране: ИГ* хочет показать, что у него еще есть силы

Ответственность за нападения в парламенте Ирана и на мавзолей имама Хомейни взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В эфире радио Sputnik эксперт Ирина Федорова высказала мнение, что двойной теракт в Тегеране очень тщательно готовился.

Неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана, одновременно был атакован мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана. Есть погибшие и раненые. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

По последним данным управления скорой помощи иранской столицы, число пострадавших в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране возросло до 33 человек.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова выразила мнение, что двойной теракт в Тегеране очень тщательно готовился.

"Террористические атаки в Иране происходят довольно часто, но в тех провинциях, которые граничат с Пакистаном. Однако Тегеран – совсем другое дело. Это столица Ирана и надо сказать, что безопасность там обеспечивается очень жестко. Если такие атаки смогли произойти, значит, они были очень хорошо подготовлены", – сказала Ирина Федорова.

По ее словам, проведение терактов в столице Ирана – попытка ИГ* продемонстрировать, что у этой группировки осталось еще достаточно сил.

"То, что ответственность взяла на себя ИГ*, говорит о том, что Иран очень эффективно борется с группировками, принадлежащими к "Исламскому государству"* на территории Сирии. Эффективность политики Ирана на этом направлении как раз и вызывает недовольство представителей этих террористических группировок. Естественно, они хотят показать свою силу, что они еще существуют, несмотря на то, что их влияние падает и становится ограниченным", – считает Ирина Федорова.

*Террористическая организация запрещена в России

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