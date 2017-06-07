Мнение: призывы к введению на Украине диктатуры выгодны для Порошенко

Замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука считает, что в стране нужно установить диктатуру. В эфире радио Sputnik политолог Олег Игнатов высказал мнение, что такие заявления – признак начала президентской кампании.

Замглавы украинского Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что на Украине нужно установить "диктатуру". Об этом он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам замминистра, нынешний политический строй на Украине не может вывести страну из "глубочайшего кризиса". "Я сторонник более жестких мер – диктатуры. То, что мы имеем сейчас – нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на выборных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег – это наше светлое будущее", – заявил Тука.

В эфире радио Sputnik политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов высказал мнение, что подобные заявления – признак начала президентской кампании на Украине.

"Многие политические силы начинают давать господину (президенту Украины Петру) Порошенко различные сигналы о том, какой они хотели бы видеть украинскую политику. Известно, что господин Тука считается сторонником националистов. Не исключено, что эти украинские политические группы хотят именно перехода к такой жесткой форме правления. И определяют это в качестве своего дальнейшего условия поддержки Порошенко. Но мы видим, что Порошенко и сам заигрывает с этими категориями украинских политиков, пытаясь ужесточить отношения с Россией, принимая законы, направленные против русского языка. Порошенко демонстрирует, что хочет поддержки этих людей. И украинские националисты, и правые отвечают ему тем же самым. Они говорят: "если ты хочешь, чтобы мы и дальше были твоими сторонниками, если ты хочешь переизбраться на следующий срок, то нам нужна другая политическая система". Именно с ней, как они считают, можно решить многие проблемы украинского государства", – сказал Олег Игнатов.

С другой стороны, добавил он, на внешней политической арене для Порошенко разговоры о диктатуре также выгодны.

"Они демонстрируют его как единственного гаранта, который может держать всю эту систему под контролем. Он говорит на Западе, что на Украине непростая политическая ситуация: есть разные радикалы, которые, в том числе, входят в состав государственной власти и призывают устроить чуть ли не диктатуру или подавить всех русских. При этом Порошенко заявляет: "а я – человек, который гарантирует законность и держит ситуацию под контролем. Если вы перестанете меня поддерживать, то придут к власти они". Это такая классическая история", – считает политолог.

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