Политолог о сайте TrumpiLeaks: данные будут собираться по принципу трех "П"

В американском конгрессе пытаются начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишут СМИ. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik отметил, что это попытка в очередной раз привлечь внимание к скандальной теме.

Член палаты представителей конгресса США Эл Грин попытается начать формальную процедуру импичмента президенту Дональду Трампу, но его начинание почти наверняка обречено на провал, пишет газета Hill.

По данным газеты, Грин пишет формальное обвинительное заключение, которое, как он надеется, может стать основой для процесса над Трампом в конгрессе.

Обвинения Грина строятся на увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием "российского вмешательства в выборы" и "российских связей Трампа" – наличие таких связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Коми через СМИ обвинил Трампа в том, что тот пытался надавить на него с целью приостановки некоторых аспектов расследования.

"Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это – воспрепятствование правосудию", – говорится в заявлении конгрессмена.

Обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Они формально не подчиняются Трампу, но разделяют с ним общие принципы и на данный момент в целом поддерживают начинания президента, несмотря на ряд разногласий.

По информации издания Hill, обвинения против американского лидера Эл Грин намерен представить уже 7 июня.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik напомнил, что об импичменте речь в той или иной форме шла с самого момента избрания Дональда Трампа на президентский пост.

"Это масштабная кампания – многие американские СМИ делают все для того, чтобы его (Дональда Трампа) скомпрометировать, сформировать определенную позицию у избирателей и мировой общественности. Но такой затяжной истерики я, честно говоря, не припомню", – сказал Анатолий Петренко.

По его мнению, Эл Грин попытается привлечь внимание к этой теме, но конгресс его вряд ли поддержит.

"Эл Грин, как и любой член палаты – достаточно влиятельная фигура в определенных кругах. Но это не значит, что структура, которую он представляет, тут же бросится объявлять импичмент (Трампу) и начинать эту процедуру. Грину нужно сделать звонок, и этот звонок будет сегодня сделан. Как отреагируют – покажет обсуждение и голосование. Думаю, что вряд ли процедура будет начата, но общественности будет показано: мол, делаем все, чтобы это случилось. Главное – дать пищу для обсуждения", – отметил политолог.

Он также напомнил, что это не единственная попытка отправить Трампа в отставку. Режиссер Майкл Мур создал сайт TrumpiLeaks для сбора разоблачений президента. "Факты", по-видимому, будут уже знакомыми, предположил Анатолий Петренко.

"Думаю, что сведения будут примерно такие же, как и по "русским хакерам" – по принципу "три п": палец, пол, потолок. Но им будет придано определенное звучание. Идет промывание мозгов по полной программе", – заключил политолог.

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