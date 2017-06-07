Мнение: слова Путина о "войне" РФ и США – определенный импульс американцам

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках ПМЭФ-2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках ПМЭФ-2017

Президент РФ Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил". Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил справедливость подобных заявлений.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил".

Отрывок из интервью опубликован во вторник кабельным телеканалом Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS. Документальный фильм "Интервью Путина" полностью телеканал покажет в США 12-15 июня.

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?", – спросил Стоун президента России. "Думаю, что этого бы (войны – ред.) никто не пережил", – ответил он.

Путин также заметил, что не теряет надежду на восстановление отношений с США. "Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", – с улыбкой сказал он.

Ранее российский лидер на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия – США" в рамках ПМЭФ заявил, что Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, но нужны взаимные усилия и политическая воля, чтобы добиться успеха.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что слова Владимира Путина – полностью справедливы.

"Мы все прекрасно понимаем, что США и Россия – это две державы, которые обладают запасом ядерного оружия – и стратегического, и тактического. И в данном случае какая-либо эскалация конфликта, естественно, будет гарантировать не просто локальную региональную войну, а глобальный конфликт, который может закончиться гибелью всего человечества. И обе страны должны ответственно подходить к своей политике", – сказал Никита Данюк.

По его мнению, в США должны правильно воспринять слова российского президента.

"Что касается возможной конфронтации между США и Россией, то история показывает, что у нас неоднократно случались кризисы, когда мы находились, скажем так, "на волоске" от горячей фазы, но мы всегда находили пути решения на политическом уровне, на дипломатическом. Я думаю заявление российского лидера – это определенный импульс нашим американским коллегам, что необходимо всячески избегать напряженности. И в данном случае, мне кажется, данный сигнал будет правильно воспринят нашими американскими партнерами, которые будут более ответственно относиться к своей внешней политике и не будут пытаться переформатировать систему международных отношений", – считает политолог.

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