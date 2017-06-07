Гендиректор IRNA: монополии западных СМИ сегодня уже не существует

У России и Ирана есть все, чтобы противостоять информационным вызовам со стороны Запада. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал генеральный директор иранского информационного агентства IRNA Мохаммад Ходади.

Как обывателю не заблудиться в бескрайнем информационном поле, даже если там порой теряются профессионалы; почему одна правда достойна гласности, а другую стараются умалчивать; как разрушить монополию на информацию западных СМИ и почему для этого необходимо объединяться в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор иранского информационного агентства IRNA Мохаммад Ходади.

На прошлой неделе Sputnik и ведущее информационное агентство Ирана IRNA подписали соглашение о сотрудничестве.

В интервью радио Sputnik Мохаммад Ходади высказал свое мнение о роли информационных потоков в современном мире, а также о значении взаимодействия СМИ России и Ирана.

"Мы живем в век информации. На мой взгляд, человечество сегодня нуждается в двух вещах: в воздухе и информации. Любое событие в обществе и в международной среде в итоге находит свой смысл в информационном поле. Отношения между странами находятся постоянно в информационном потоке, который движется и вверх, и вниз. Информация становится причиной того, что знания людей становятся глубже, их кругозор расширяется, они лучше начинают понимать друг друга. В итоге открываются более эффективные пути для выстраивания и расширения взаимоотношений. Иран и Россию связывают давние, глубокие исторические и добрососедские отношения. Интересы обеих стран базируются на укреплении всестороннего сотрудничества. И эта близость становится причиной того, что не только дипломаты, бизнесмены, но даже наши военные тесно сотрудничают друг с другом. Естественно, что СМИ при правильной подаче и обмене информацией могут помочь этому взаимодействию между нашими странами на всех фронтах. Сегодня Запад пытается монополизировать всю информацию в своих руках и сам от имени (других) стран преподносит миру информацию. Россия и Иран против такого подхода. Вот если данные будут иметь первоисточники, то при этом большая часть информации не будет искажаться, информационный обмен будет правильным, точным, всесторонним и полным. Естественно в таких условиях наши усилия направлены на то, чтобы иранские СМИ на всех уровнях смогли бы сотрудничать с российскими СМИ, это будет способствовать укреплению отношений между двумя странами. Информационное агентство Sputnik и информационное агентство IRNA вместе могут в глобальном информационном поле создать твердый стержень взаимоотношений наших стран. Будучи двумя основными информационными источниками, обмениваясь данными, они могут освещать события в самом правильном ключе. У нас старые партнерские связи с российским информагентством ТАСС, которые мы поддерживаем. И мы, естественно, хотим, чтобы и с агентством Sputnik у нас были самые хорошие и крепкие отношения", – сказал Мохаммад Ходади.

Генеральный директор IRNA отметил важность противодействия стремлению западных СМИ к монополизации информационных потоков.

"Естественно, что западные СМИ стремятся к монополизации всего информационного потока. Одна из их особенностей – выдавать информацию от имени других стран по своему усмотрению, следуя двойным стандартам. Например, хаос, разврат, раздор, слабость пытаются приписывать нашим странам. Если они (западные СМИ – ред.) хотят осветить события в какой-то стране, то выдают исключительно негативные новости, никакого позитива. Их позиция заключается в том, чтобы все позитивное – добро, демократию, процветание, научный прогресс – приписывать исключительно себе. Таким образом, происходит полное искажение информации… Запад ведет двойную игру и строит информационную политику исключительно в угоду своим интересам. Поэтому мы не должны позволять, чтобы эти двойные стандарты влияли на наши страны. Мы должны действовать в противовес такой политике. Мы имеем законное право использовать наши возможности в полной мере, чтобы донести наш голос до мира, показать, на что мы способны. И мы не должны допускать, чтобы в наши партнерские взаимоотношения вбивался клин какой-либо третьей стороной. У нас есть возможности и все необходимые средства, чтобы противостоять вместе информационным вызовам со стороны Запада и одновременно укреплять двусторонние отношения наших стран", – считает Мохаммад Ходади.

Он высказал мнение, что Западу выгодно разобщать другие страны.

"Чем дальше страны становятся друг от друга, тем это выгоднее Западу. Он извлекает из этого выгоду. Политика западных СМИ заключается в том, чтобы страны не строили дружественные отношения, чтобы у них были постоянно противоречия, вражда. Чтобы мы не покупали товары друг у друга, не использовали возможности друг друга, а в итоге искали помощи только у них. И эта политика западных СМИ ощущается на простом примере. Когда речь идет о правах человека, то они почему-то не рассказывают нам о таких элементарных нарушениях свобод в странах, где женщинам не разрешают даже водить автомобиль или у них нет попросту права голоса на выборах. Но когда выборы проводятся в наших странах, западные СМИ выдвигают какие-то ложные утверждения с вереницей условностей. Так, например, в Сирии в течение многих лет они оказывают сильное давление на президента (Башара) Асада и требуют смены власти в этой стране. Только об этом и говорят. При этом Запад закрывает глаза на беды и страдания простого народа. Их глаза закрыты на беды людей из Сирии, Ирака, Афганистана, Йемена", – сказал гендиректор IRNA.

Однако, по его мнению, в целом сегодня ситуация изменилась.

"Люди стали более сведущими, в их распоряжении есть теперь и альтернативные источники информации. Изменения, которые произошли в информационном поле за счет инновационных технологий, по сути, создали другой мир. И той монополии западных СМИ, которая доминировала в прошлом, сегодня уже не существует. Мы как государственные СМИ должны думать о наших странах. Работать на благо наших народов и защищать их. В интересах наших стран, чтобы мы стали еще ближе друг к другу, лучше узнали друг друга, чтобы был правильный информационный поток, который будет давать достоверные сведения о событиях в наших странах. В результате такой кооперации и другие секторы сотрудничества, такие как экономический, политический, промышленный и торговый получат развитие. Информационная интеграция пойдет только на пользу нашим странам", – уверен Мохаммад Ходади.

Гендиректор агентства IRNA ответил также на вопрос, как он воспринимает усиление критического настроя к его стране в Вашингтоне после победы на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Не будем забывать главного. Дональд Трамп – президент страны, которая в течение 38 лет проявляет всякого рода агрессию против нас: они сбили наш пассажирский авиалайнер (Airbus A300 авиакомпании Iran Air был сбит над Персидским заливом 3 июля 1988 года ракетой, выпущенной с американского ракетного крейсера Vincennes – ред.), вооружили и поддержали Саддама Хусейна в войне против Ирана, в результате которой против нашего народа было применено химическое оружие, они неоднократно убивали иранских ученых-ядерщиков, взрывали наши нефтяные платформы. Примеры можно приводить бесконечно. Пожалуй, важнее всего – это введение односторонних жестких санкций против Ирана. Но по факту все эти меры не дали им желаемого результата. А почему? Да потому что даже на прошедших президентских выборах в ИРИ иранский народ доказал, что он сам определяет судьбу своей страны, и никакая иностранная сила не может повлиять на это решение. А Дональд Трамп – президент именно этой страны. Он – отражение настоящей сущности политики США и ему удается показывать ее нам еще лучше, чем другим американским президентам. Поступки Трампа – это часть американской действительности. Мне кажется, иранцы больше знакомы с этой действительностью. Мы всегда знали, что никогда не стоит рассчитывать и верить словам и обещаниям США. Это было неоднократно нам на практике доказано. Важно, чтобы мы в своих суждениях опирались на себя и верили в себя и свои силы, возможности. Мы должны лучше узнать своих друзей и укреплять наши взаимоотношения. Мы должны быть бдительными и с этим осознанием защищать и укреплять наши собственные интересы", – сказал Мохаммад Ходади.

Генеральный директор IRNA рассказал также о деятельности русской службы агентства.

"Запуск и развитие сайта на русском языке стали одним из моих основных направлений в информационной политике, как только я был назначен руководителем такого крупного информагентства. И эта стратегия была реализована. У нас работает на русском языке Twitter, наш официальный сайт, а также другие наши официальные странички в социальных сетях. Сегодня мы должны поставлять качественный информационный продукт на том языке, на котором хотел бы наш читатель. При этом важно это делать оперативно, представлять полную и достоверную информацию. Общественность имеет право знать и получать информацию обо всех событиях в мире. И наша задача как СМИ облегчить этот поток и донести до конечного пользователя нужную ему информацию. Русскоязычная аудитория очень большая. И право нашего соседа – получать информацию о нас на его собственном языке. И мы предоставляемы ему эти возможности", – заверил гендиректор IRNA.

В завершение интервью Мохаммад Ходади поделился мнением о значении соцсетей для работы средств массовой информации.

"Социальные сети – наши коллеги, не соперники. Мы смотрим на них как на партнеров и членов нашей большой семьи СМИ. Сбор новостей, обработка и распространение новостей – это основные направления деятельности средств массовой информации. И сегодня любой человек, у которого есть мобильный телефон, сам проделывает такую работу. И это счастье для любого СМИ, ведь у нас есть по всему миру бесчисленное множество партнеров. Социальные сети – это прекрасная возможность для нашей большой медиасемьи. Сегодня единственная сфера, которая является совокупностью и коллективным трудом передачи публичной информации – это работа СМИ. Во всех других отраслях присутствует монополия. Но надо отметить, что социальные сети для нас – это и новые возможности, и вызов. Возможность в том, что у нас появляются отличные партнеры, которые в любое время дня помогают нам. Ни время, ни место не властны над ними. А вызов заключается в том, что мы не можем полностью удовлетворить их потребности. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы прилагать больше усилий и пропорционально потребностям социальных сетей предоставлять им нужную и достоверную информацию", – отметил Мохаммад Ходади.

Гендиректор IRNA: монополии западных СМИ сегодня уже не существует Your browser does not support HTML5 audio

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