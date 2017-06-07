Эксперт: "дорожная карта" будет отвечать интересам как России, так и Китая

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил Китаю подписать "дорожную карту" развития военного сотрудничества. Эксперт Евгений Зайцев в эфире радио Sputnik рассказал, в чем именно, по его мнению, будет заключаться подобное сотрудничество.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу предложил Китаю подписать "дорожную карту" развития военного сотрудничества между странами на 2017-2020 годы.

"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать", – сказал Шойгу во время встречи с китайским коллегой Чан Ваньцюанем в Астане.

"Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность", – добавил министр, отметив, что интенсивность переговоров между Москвой и Пекином "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности".

Шойгу подчеркнул также, что российско-китайские отношения "находятся на высоком уровне, стабильно развиваются". По словам министра, этому способствуют позиции лидеров двух стран.

"Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе", – сказал глава Минобороны.

Китайский министр в свою очередь заявил, что уровень доверия между армиями двух стран в последние годы "непрерывно повышается". В 2017 году запланирован ряд масштабных совместных мероприятий, добавил Чан Ваньцюань.

Руководитель Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ Евгений Зайцев считает предложенный российским министром план сотрудничества взаимовыгодным для обеих стран.

"Я предполагаю, что одним из основных движущих стимулов, которые подталкивают Россию и Китай к подписанию подобного плана сотрудничества является возрастание террористической угрозы. Как известно, одним из направлений военного сотрудничества России и Китая является проведение совместных маневров, в частности, антитеррористические учения в рамках ШОС. Видимо, речь пойдет и об этом. Кроме того, между Россией и Китаем развивается военно-техническое сотрудничество. В целом этот план, безусловно, является взаимовыгодным мероприятием, то есть выгодным и для России, и для Китая. Этот план наверняка оформит и конкретизирует уже сложившиеся направления сотрудничества в военной сфере и будет отвечать интересам как России, так и Китая", – сказал Евгений Зайцев в эфире радио Sputnik.

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