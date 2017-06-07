Политолог: предстоящая встреча президентов РФ и США будет первым шагом

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik отметил, что первая встреча лидеров двух стран станет важным шагом в налаживании отношений.

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа: переговоры могут пройти без заявлений для прессы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что первые прямые переговоры между Путиным и Трампом могут состояться в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. В Кремле отмечали, что оба лидера будут присутствовать на мероприятии, что является хорошим поводом для личной встречи.

Отвечая на вопрос о возможном заявлении для прессы по итогам запланированных переговоров двух президентов, Песков заявил, что пока планируется "только встреча".

При этом накануне американский посол в России Джон Теффт заявил, что конкретных договоренностей о встрече Трампа и Путина пока нет.

Владимир Путин и Дональд Трамп трижды общались по телефону, последний разговор состоялся в начале мая. Тогда оба политика высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что будущая личная встреча лидеров двух стран очень важна – особенно после периода спада в отношениях, начавшегося при предыдущей администрации США.

"Посмотреть в глаза друг другу, пожать руки – это всегда полезно. Тем более что это будет первый шаг. Мы же помним, как развивались в последнее время при администрации (экс-президента США Барака) Обамы. Поэтому если встреча между (нынешним лидером США Дональдом) Трампом и нашим президентом состоится, то к этому нужно будет относиться как к огромному шагу в налаживании отношений. От того, что эти отношения сейчас находятся в низшей фазе, не выигрывает никто", – отметил Леонид Крутаков.

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