Мнение: за визовый режим с Россией в Киеве выступают "мародерские элиты"

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в случае введения Украиной визового режима с РФ Россия ответит аналогичным образом. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что идея визового режима с РФ – естественное продолжение политики Киева.

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Eсли будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", – сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года такое предложение внес спикер Верховной рады Андрей Парубий. Тогда против выступила крупнейшая фракция "Блок Петра Порошенко". В начале июня о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Против выступает фракция "Оппозиционный блок", в которой заявили, что введение виз может оставить без работы два с половиной миллиона украинцев, работающих в России.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако-Евразия" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что идея введения визового режима с РФ – естественное продолжение курса нынешних украинских властей.

"Те люди, которые сейчас находятся при власти в Киеве – они играют на обострение. Это "мародерские элиты", которые пользуются внешней поддержкой и видят, что им все сходит с рук. Войну начать – пожалуйста. "Отжимать" активы, особенно российские, громить банки – и это тоже сходит с рук. То есть, им как бы говорят: делайте что хотите, но отрабатывайте свою антироссийскую функцию", – полагает Семен Уралов.

Он убежден, что главную задачу введения визового режима с Россией инициаторы этой идеи видят в разрыве связей рядовых граждан двух стран.

"Эти визы – это же направлено не против России. Это направлено против самих украинцев – тех, которые не рвут связи с Россией, в том числе родственные, которые не впали в это их нынешнее сумасшедшее буйство. А таких людей на Украине – около половины", – отметил Семен Уралов.

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