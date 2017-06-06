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Политолог: Порошенко не понимает, что "снесет" его не Тимошенко

19:4106.06.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины потребовала рассмотреть вопрос о "госизмене" Юлии Тимошенко. В эфире радио Sputnik политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что до уголовного дела не дойдет, это всего лишь политические "игры".

Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" требует заслушать экс-премьера Юлию Тимошенко, которая в 2009 году подписала газовые контракты с Россией, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены", заявил глава фракции Артур Герасимов.

По словам депутата, подписанный контракт – это не просто "преступление против украинского народа, а предательство национальных интересов".

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© Фото : официальный сайт президента Украины
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"Мы призываем комитеты Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года", – заявил Герасимов на заседании согласительного совета Рады.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что оппоненты Юлии Тимошенко знают ее слабые "места" в деле о подписании газового контракта с Россией в 2009 году.     

"Она действительно превысила служебные полномочия, это была абсолютная правда. Премьер-министр не является лицом, которое принимает единоличное решение. Он фиксирует своей подписью решение правительства. А правительство – коллегиальный орган. Если бы правительство село и проголосовало за такое решение, тогда Юлия Тимошенко могла бы подписать подобный контракт. А так как правительство за это не голосовало, то при подписании этого контракта она превысила служебные полномочия", – сказал Ростислав Ищенко.

Он добавил, что "газовое" дело Юлии Тимошенко потребовалось президенту страны Петру Порошенко для укрепления своих позиций. 

"Юлия Тимошенко является главным оппонентом Порошенко. При этом Порошенко не понимает, что на самом деле его "снесет" не Юлия Владимировна, а его "любимые" нацисты. Но, тем не менее, по всем опросам за последний год Тимошенко опережает Порошенко на 2-3% в  "президентских" рейтингах. Президент Украины, углубленный в украинскую традицию, считает, что будут выборы, что его будут не убивать, а переизбирать. Вот он, извините за грубое слово, и "мочит" главного конкурента", – отметил Ростислав Ищенко.

При этом он уверен, что до реального судебного процесса дело не дойдет.

"Это внутриполитические "игры": мы тебя пугаем, ты нас пугаешь. К тому же, я думаю, что судебный процесс и реальный срок для Тимошенко для президента Украины был бы просто "убийственным". Просто тогда  Порошенко "убил бы" последнюю майданную оппозицию. И против него остались бы только нацисты. Если он ее "убьет", то он готовый диктатор", – заключил Ростислав Ищенко.

Контракты 2009 года стали причиной разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом", которое идет в Стокгольмском арбитраже. Российская компания требует взыскать с Киева 37 млрд долларов.

Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции компании ОАО Газпром
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Арбитраж ранее вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. При этом "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил получение промежуточного решения и заявил, что документ еще предстоит проанализировать. В компании отметили, что бумага лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

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