Мнение: в "Турецком потоке" Болгария хотела бы сохранить статус транзитера

"Газпром" и Болгария обсуждают развитие ГТС в стране, сообщили в российской компании. Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что отказ от проекта "Южный поток" был очень болезненным для болгарской стороны.

"Газпром" и Болгария обсуждают развитие газотранспортной системы (ГТС) в стране, есть много направлений поставок газа по второй нитке "Турецкого потока", сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Варианты распределения газа второй нитки "Турецкого потока" разнообразны, в том числе, помимо направления на Италию, есть направление на cевер… Мы с болгарскими коллегами обсуждаем варианты развития газотранспортной системы Болгарии. Я подчеркиваю, именно об этом пока идет речь", — сказал Медведев.

Правительство Болгарии ведет переговоры с российским "Газпромом" по поводу вариантов поставок газа в Южную Европу, сообщила ранее болгарская газета Capital со ссылкой на неназванных чиновников. Среди обсуждаемых вариантов — по ветке "Турецкого потока" или через Болгарию. Таким образом, Болгария сохранит свою роль в качестве транзитной страны, отмечало издание.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что отказ от проекта "Южный поток" был очень болезненным для болгарской стороны.

"Отказ от проекта был крайне болезненной и вынужденной мерой для Болгарии как для получателя газа и транзитера. На Болгарию было оказано такое серьезное давление, с которым болгарские власти справиться не смогли. В стране разразился политический кризис. В итоге, необходимые разрешения, которые были полностью в компетенции болгарских властей, не были выданы. Нам было тяжело в очередной раз кормиться "завтраками", и проект был переориентирован на Турцию, которая, несмотря на все сложности, оказалась более надежным, адекватным партнером с точки зрения организации инфраструктурных проектов. И теперь тот газ, который идет сейчас через Болгарию в Турцию, будет идти напрямую на турецкий рынок. Кроме того, есть опция второй нитки газопровода для сопредельных сторон, если эти страны гарантируют отбор газа на границе с Турцией или строительство необходимой инфраструктуры для его доставки по территории ЕС к более крупным рынкам потребления", – сказал Алексей Гривач.

По словам эксперта, несмотря на сложности, процесс идет.

"На Петербургском форуме было подписано предметное соглашение с греческой компанией Depa и французской группы Edf по проекту Poseidon. Он предполагает транспортировку газа через территорию Греции от границ Турции на крупнейший в регионе рынок Италии. Здесь есть вопросы, как снабжать южные Балканы. Болгары тоже интересуются: мол, как бы нам получить газ хотя бы для себя? А, как максимум, все-таки сохранить статус транзитера. И этот диалог как раз начался сейчас", — отметил Алексей Гривач.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Болгария Теменужка Петкова в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 обсудили вопросы организации поставок газа в республику в долгосрочной перспективе. Стороны отметили плодотворное сотрудничество между ПАО "Газпром" и ЕАД "Булгартрансгаз" в области транзита природного газа через территорию Болгарии в третьи страны.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!