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Мнение: заявления в США о "нападении РФ на Европу" стали "псевдорелигией"

19:2206.06.2017
(обновлено: 19:24 06.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАмериканский флаг на одной из улиц в ВашингтонеАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аналитики Центра Джона Подесты заявили, что США не смогут быть гарантом безопасности стран НАТО из-за позиции американского президента. Выводы либералов в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Журавлев.

Аналитики либерального Центра американского прогресса, основанного бывшим главой избирательного штаба Хиллари Клинтон Джоном Подестой, заявили, что Вашингтон не может быть гарантом безопасности стран НАТО — из-за позиции президента США, сообщает RT.

На сайте организации был опубликован соответствующий документ, согласно которому Дональд Трамп якобы пренебрегает альянсом в угоду России.

"Он практически искушает российского президента Владимира Путина испытать готовность США выполнить свои обязательства перед союзниками по альянсу в области коллективной обороны", – отмечается в документе.

Вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в НАТО. 20 февраля 2017 года
© AP Photo / Virginia Mayo, Pool
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В центре обеспокоены тем, что Россия может спровоцировать вооруженное столкновение в Европе. Среди возможных сценариев возникновения конфликта аналитики назвали нападение российских войск на Финляндию или Швецию. Евросоюзу предложено в течение шести месяцев подготовить европейскую общественность к возможности вооруженного столкновения с Россией и трансформировать в этом ключе свою оборону.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что выводы аналитиков либерального Центра американского прогресса основываются исключительно на их собственной точке зрения. 

"Убеждение в том, что "Россия – агрессор" – это, что называется, установка. Причем, это убеждение немотивированное, это часть либеральной религии. И ставить вопрос "почему" перед либералами – бессмысленно. Для них это некая истина в первой инстанции. Современный либерализм разумных доводов не любит, он – вне логики. Это псевдорелигия, при этом она очень жесткая, очень упертая, она держится не на здравом смысле, а исключительно на абсолютизации своей точки зрения", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, заявления либералов о якобы возможном нападении России на Европу играют и против американского президента.

"Эти истерические заявления – мол, русские нападут – не только против России, но и против (президента США Дональда) Трампа. Ведь для них Трамп – такой же враг, как и Россия. Трамп сказал странам НАТО, мол, платите или защищать не будем; теперь либералы говорят, что русские якобы нападут. И получается, что Трамп фактически подрывает жизнь Европы. Для либералов это хороший повод сказать, что Трамп не просто ведет неправильную политику, но и губит современную западную цивилизацию", – отметил политолог.

По его словам, таким образом, идет провокация на гонку вооружений.

"Это не просто провоцирует, но и обосновывает новый виток гонки вооружений, от которой, казалось бы, мы ушли. А гонка вооружений – это удар по всем, потому что им тоже придется где-то брать деньги и превращать масло в пушки. В Европе в эти полгода начнется истерия, мол, дайте нам собственные вооруженные силы, а в США пойдет атака на "предателя" Трампа с требованием максимально поддержать Европу, защитить ее в противостоянии", – заключил Дмитрий Журавлев.

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