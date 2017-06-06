Мнение: заявления в США о "нападении РФ на Европу" стали "псевдорелигией"

Аналитики либерального Центра американского прогресса, основанного бывшим главой избирательного штаба Хиллари Клинтон Джоном Подестой, заявили, что Вашингтон не может быть гарантом безопасности стран НАТО — из-за позиции президента США, сообщает RT.
На сайте организации был опубликован соответствующий документ, согласно которому Дональд Трамп якобы пренебрегает альянсом в угоду России.
"Он практически искушает российского президента Владимира Путина испытать готовность США выполнить свои обязательства перед союзниками по альянсу в области коллективной обороны", – отмечается в документе.
В центре обеспокоены тем, что Россия может спровоцировать вооруженное столкновение в Европе. Среди возможных сценариев возникновения конфликта аналитики назвали нападение российских войск на Финляндию или Швецию. Евросоюзу предложено в течение шести месяцев подготовить европейскую общественность к возможности вооруженного столкновения с Россией и трансформировать в этом ключе свою оборону.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что выводы аналитиков либерального Центра американского прогресса основываются исключительно на их собственной точке зрения.
"Убеждение в том, что "Россия – агрессор" – это, что называется, установка. Причем, это убеждение немотивированное, это часть либеральной религии. И ставить вопрос "почему" перед либералами – бессмысленно. Для них это некая истина в первой инстанции. Современный либерализм разумных доводов не любит, он – вне логики. Это псевдорелигия, при этом она очень жесткая, очень упертая, она держится не на здравом смысле, а исключительно на абсолютизации своей точки зрения", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.
По его мнению, заявления либералов о якобы возможном нападении России на Европу играют и против американского президента.
"Эти истерические заявления – мол, русские нападут – не только против России, но и против (президента США Дональда) Трампа. Ведь для них Трамп – такой же враг, как и Россия. Трамп сказал странам НАТО, мол, платите или защищать не будем; теперь либералы говорят, что русские якобы нападут. И получается, что Трамп фактически подрывает жизнь Европы. Для либералов это хороший повод сказать, что Трамп не просто ведет неправильную политику, но и губит современную западную цивилизацию", – отметил политолог.
По его словам, таким образом, идет провокация на гонку вооружений.
"Это не просто провоцирует, но и обосновывает новый виток гонки вооружений, от которой, казалось бы, мы ушли. А гонка вооружений – это удар по всем, потому что им тоже придется где-то брать деньги и превращать масло в пушки. В Европе в эти полгода начнется истерия, мол, дайте нам собственные вооруженные силы, а в США пойдет атака на "предателя" Трампа с требованием максимально поддержать Европу, защитить ее в противостоянии", – заключил Дмитрий Журавлев.
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