Ганжара о продлении ЕС санкций против Крыма: это только сплачивает крымчан

Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на один год. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что санкции только сплачивают крымчан в работе по возрождению полуострова.

Постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, однако формальное решение ожидается 19 июня, рассказал РИА Новости источник в Совете ЕС.

"Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения. Текущие ограничения против полуострова действуют до 23 июня.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что санкции только сплачивают крымчан.

"Решение о продлении санкций в отношении республики Крым для нас не является какой-то значимой новостью. Поскольку Крым является полноценным субъектом РФ, и сегодня рядовые граждане полуострова не ощущают на себе действия этих санкций. Безусловно, мы понимаем, что в отношении нашей страны действуют достаточно жесткие и неоправданные ограничения. Конечно, они вредят экономическому потенциалу Крыма. Но с точки зрения повседневной жизни и развития полуострова, возможно, что эти санкции даже идут на пользу. Это сплачивает крымчан, они чувствуют свою уникальность, поскольку перед нами стоит достаточно серьезная миссия возрождения полуострова, его экономики, сельского хозяйства, других направлений. Мы знаем, что сегодня руководством нашей страны сделано все, чтобы Крым стал полноценным экономическим субъектом. Наш бюджет, если сравнивать его с украинским периодом, превышается в несколько раз. Сегодня Крым, находясь под санкциями, развивается – это та территория, где действует свободная экономическая зона, его потенциал для инвестиций крайне привлекателен", – сказал Владислав Ганжара.

Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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