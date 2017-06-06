Американист: в отношениях Москвы и Вашингтона предстоит "бой тяжеловесов"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что президент Дональд Трамп поручил ему работать над улучшением отношений с Россией. В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев выразил мнение, что Трамп решил определиться в отношениях с Москвой.

Россия рассчитывает, что позиция США по отношениям с ней прояснится, надеется на реанимацию связей и сотрудничество в различных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил ему, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой.

Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле в связи с заявлениями Тиллерсона какие-то попытки наладить отношения с Россией, и каких шагов в этом смысле Москва ждет от Вашингтона, Песков сказал: "Мы надеемся на реанимацию и развитие нашего взаимодействия в самых различных областях".

В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев высказал мнение, что президент США Дональд Трамп наконец-то решил внести определенность в отношения с Россией.

"На это все надо смотреть с точки зрения борьбы Трампа с американским истеблишментом. Когда истеблишмент заявляет, что Россия – это "империя зла", и что связи с ней порочат любого человека, то Трамп переходит в контрнаступление. Он говорит, что Россия – это великая страна, и что с ней надо выстраивать отношения. Он уже выстроил какие-то отношения с Китаем, с Саудовской Аравией, Европой. А Россия – мощнейшая держава – все еще остается для США в каком-то "сером" состоянии. И Трамп, с моей точки зрения, делает вполне разумную контратаку, заявляя о том, что "независимо от того, что вы тут расследуете, с Россией надо устанавливать отношения"", – сказал Дмитрий Михеев.

При этом он считает, что для Дональда Трампа важно выстроить отношения лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Трамп до сих пор не может понять, как ему держаться с Путиным. Ведь сама американская пресса назвала Путина "страшно непредсказуемым", умным и могущественным человеком. А это та репутация, за которую борется сам Трамп. И он не знает, как выстроить отношения. И вот поэтому до сих пор президент США не выработал свою политику, хотя и посылал в Москву Рекса Тиллерсона, а затем в США приезжал (глава МИД РФ) Сергей Лавров. Трамп понимает, что бесполезно "накатывать" на Путина, как он делал это с (канцлером ФРГ) Ангелой Меркель или с китайским лидером (Си Цзиньпином). Между тем, Трамп его (Владимира Путина) очень уважает, множество его высказываний говорит об этом. Тут предстоит определенный "бой тяжеловесов"", – предположил Дмитрий Михеев.

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