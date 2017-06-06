Эксперт прокомментировал перехват В-52 российским истребителем над Балтикой

Российский истребитель перехватил американский бомбардировщик-ракетоносец B-52 над Балтикой. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия экипажа Су-27 были оправданы.

Истребитель Су-27 поднимался над Балтийским морем для перехвата американского B-52, сообщило Минобороны РФ.

Самолет, который летел над нейтральными водами вдоль российской границы, обнаружили в районе 10:00 (мск). На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Приблизившись к самолету на безопасное расстояние, экипаж Су-27 определил его как стратегический бомбардировщик В-52. Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.

Ранее в Таллине заявляли, что стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 принимают участие в учениях НАТО Saber Strike, проходящих в Эстонии.

Последний раз российские истребители поднимались на перехват американского самолета в мае. Тогда Су-30 перехватил над Черным морем разведчик P8A "Посейдон", подлетавший к российской границе. После этого американский самолет изменил маршрут.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что действия российского экипажа были оправданы.

"Вероятнее всего, Су-27 обнаружил и сопровождал В-52, идентифицировал его для того, чтобы знать точно, какую задачу выполняет борт. Обычно истребители приходят в район неопознанной цели, которая проходит вблизи воздушных границ, и определяют, что это за машина: транспортный, транспортно-боевой самолет, заправщик или, как в данном случае, стратегический бомбардировщик. В-52 – машина большая, грозная, с современным вооружением, и она предусматривает в обязательном порядке идентификацию при появлении вблизи государственных границ Российской Федерации, потому что действительно может нанести непоправимый урон, если будет действовать, например, с ядерным боекомплектом. Исходя из этого, и требуется в обязательном порядке от сил ПВО страны идентификация всех воздушных судов, находящихся в экономической зоне или вблизи государственных границ РФ. И если кто-то будет проверять этот регион "на зубок", то по зубам и получит, кто бы это ни был", – сказал Владимир Попов.

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