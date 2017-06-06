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Мнение о перевооружении подлодок РФ: реалии требуют более совершенных ракет

14:3006.06.2017
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуск из комплекса Калибр кораблём Каспийской флотилии в рамках учения Кавказ-2016Пуск из комплекса Калибр кораблём Каспийской флотилии в рамках учения Кавказ-2016
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Четыре подлодки Тихоокеанского флота будут вооружены ракетами "Калибр", сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Рожин отметил, что "Калибры" обладают многими преимуществами по сравнению с их предшественниками.

Минобороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок проекта 949А "Антей", вооружив их ракетами "Калибр", сообщил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"Старые ракеты "Гранит" будут заменены на "Калибр", который хорошо показал себя, в том числе в сирийском конфликте", – сказал Борисов в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

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© РИА Новости / Сергей Степанов
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Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и "по сути дела лодка в старом корпусе будет иметь новые качества".

"Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения. Сейчас ведется модернизация лодки "Иркутск", в 2021 году она будет выходить, обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех лодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы", – уточнил замглавы военного ведомства.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин отметил, что "Калибр" имеет целый ряд преимуществ по сравнению с "Гранитом".

""Калибр" является, по сути, дальнейшим развитием ракет "Гранит", которые создавались в СССР в 60-70-е годы прошлого века, а в 80-е были поставлены на вооружение. Примерно тогда же начались проектные работы по созданию ракет следующего поколения. Сейчас существуют различные комплексы, которые предназначены для подводных лодок, корабельных систем и военно-воздушных сил. Среди преимуществ "Калибра" отмечают высокую точность поражения целей по сравнению с "Гранитом", меньшую массу. Это позволяет на подводной лодке разместить большее количество ракет по сравнению с оснащением "Гранитами"… Это естественный процесс эволюции наших ракетных систем. Будут разрабатываться новые модификации "Калибров", а также перспективные ракетные системы, которые через 10-15 лет придут на смену "Калибрам". Видимо, "Калибр" станет одной из основных ракет наших вооруженных сил на ближайшие годы", – сказал Борис Рожин. 

Он добавил, что "Калибр" хорошо показал себя в сирийском конфликте, что определило его будущее.

"Характер конфликта (в Сирии) позволил в боевых условиях испытать ракету как с подводных носителей, так и с надводных, начиная с запусков в 2015 году и заканчивая совсем недавними ударами по позициям боевиков в центральной Сирии. Запуски были произведены как с подводной лодки "Краснодар", так и с фрегата "Адмирал Эссен". Россия помимо выполнения стратегических задач по помощи правительству Сирии и борьбе с терроризмом еще и решает задачи боевой обкатки и модернизации своих вооруженных сил. Весь опыт, который был получен, суммируется. "Калибр" планируется активно внедрять на современные подводные лодки, это говорит о том, что опыт признан успешным. Поэтому "Гранит" постепенно будет уходить в прошлое. Он свою службу хорошо сослужил, но новые реалии войны требуют более совершенных систем. "Калибр" эти задачи на текущий момент решает", – заключил Борис Рожин.

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