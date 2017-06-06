Эксперт о "поручении" Тиллерсону по России: пока Трамп действует с оглядкой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о том, что президент США Дональд Трамп попросил его наладить отношения с Россией. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что обе стороны готовы продвигаться вперед в налаживании отношений.

Президент США Дональд Трамп заявил госсекретарю Рексу Тиллерсону, что расследование скандала вокруг "связей Трампа с Россией" не должно мешать реальному налаживанию отношений с Москвой, сообщает агентство Рейтер.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", – заявил Рекс Тиллерсон во время выступления в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Госсекретарь США отметил, что Дональд Трамп советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться.

Американские спецслужбы не раз обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы в США. В Москве эти претензии опровергают, называя их голословными.

В мае в США был назначен специальный прокурор, который займется проверкой "связей Трампа с Россией". Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, США продолжают линию по налаживанию отношений с Россией.

"Обе стороны действительно намерены продвигаться вперед в налаживании отношений. Пока для этого практически ничего не сделано – ведется подготовка: по встрече двух лидеров – прорабатывается повестка дня, кроме того, стороны согласились создать совместную группу, которая бы способствовала развязыванию серьезных узлов – рассмотрению проблем, которые мешают развитию российско-американских отношений. Так что эта линия, как мы видим, продолжается в деятельности и государственного департамента, и администрации Белого дома", – сказал Юрий Рогулев.

Вместе с тем, отметил он, ведущееся в США расследование "о связях Трампа с Россией" мешает процессу нормализации отношений, поэтому он не будет быстрым.

"Что касается параллельно идущих расследований в США, то они, конечно, мешают – они создают атмосферу враждебности, вместо того, чтобы создавать атмосферу благожелательную. Они, конечно, заставляют администрацию Трампа действовать с оглядкой. Не думаю, что в ближайшее время мы можем ожидать каких-то крутых поворотов к лучшему в российско-американских отношениях. Это, конечно, будет дело долгое, постепенное, пока эта шумиха не уляжется. Это позволит администрации действовать более свободно", – заключил Юрий Рогулев.

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