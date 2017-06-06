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Политолог об утечке секретных данных: "органам" в США нужна ревизия

13:0106.06.2017
(обновлено: 13:04 06.06.2017)
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© Fotolia / dondoc-fotoРабота с данными на компьютереРабота с данными на компьютере
© Fotolia / dondoc-foto
Государственный подрядчик арестован по обвинению в передаче СМИ засекреченных документов, сообщает Минюст США. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук высказал мнение, что силовым структурам США не хватает профессионализма.

Американские власти арестовали государственного подрядчика по обвинению в передаче СМИ засекреченных документов, сообщает Минюст США. По версии следствия, документы журналистам передала 25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation, которая выполняет контракты для Пентагона и спецслужб. Ее приняли на работу в феврале, тогда же она получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно".

"Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя", – говорится в пресс-релизе Минюста США.

Отмечается, что девушку арестовали в субботу, 3 июня. В Минюсте пояснили, что Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название СМИ не уточняется, но источники телеканала NBC утверждают, что речь идет о портале Intercept. Различные издания сообщают, что речь шла о документе Агентства национальной безопасности (АНБ) США. 

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук высказал мнение, что силовым структурам США не хватает профессионализма. 

"Вашингтон вместо того, чтобы обвинять другие страны во влиянии на свои внутренние дела, должен навести порядок внутри страны. И в первую очередь внутри тех служб, которые обязаны обеспечивать кристальную чистоту всего государственного механизма. Регулярные скандалы внутри американских спецслужб вызывают вопрос – а что же в них происходит на самом деле? Кстати, недавний случай в 2016 году с арестом подрядчика АНБ уже говорил о том, что "органы" в США нуждаются в тотальной ревизии. Теперь – проблема с подрядчиком Пентагона. Все это говорит о непрофессионализме спецслужб, которые "нафаршированы" какими-то людьми, которые хотят заработать на секретных материалах. Причем не на одном-двух документах, а чуть ли не на секретных библиотеках, которые надо грузовиками оттуда вывозить", – сказал Григорий Трофимчук.

Эксперт предположил, что спецслужбы США поразила тотальная коррупция.   

"В США даже при наличии современных технологии процесс защиты секретных данных абсолютно не налажен. Более того, там внутри в чистом виде процветает коррупция. Мы почему-то думаем, что там кристально чисто. Нет, там много проблем. И, как показывает практика, если уже не единичные случаи выплывают на поверхность, то, значит, мы можем эти случаи как минимум умножать на сто. Если в спецслужбах такое происходит, то в обычных коммерческих структурах это является просто нормой, как мне кажется. Поэтому Вашингтон должен озаботиться тем, что внутри страны происходит, а потом предъявлять претензии кому-то на стороне", – заключил Григорий Трофимчук.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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