Эксперт: США хотят, чтобы Украина осталась их вассалом при минимуме помощи

Вашингтон пересматривает свою политику в отношении Украины, заявила посол США в Киеве Мари Йованович. Политолог Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США не хотели бы тратить лишние средства на поддержание киевского руководства.

Вашингтон пересматривает свою политику в отношении Украины. Об этом заявила посол США в Киеве Мари Йованович.

"Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом", – приводят слова Йованович украинские СМИ.

По словам дипломата, США намерены оказывать поддержку Украине, "насколько это возможно". Однако она не уточнила, как будет проявляться эта поддержка.

Вместе с тем, по словам Йованович, госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает все возможности более активного приобщения США к переговорному процессу по Донбассу.

Политолог, американист Виктор Олевич считает, что США хотят ограничиться минимумом помощи.

"Возможность США измеряется минимумом помощи. С одной стороны, США хотят, чтобы ситуация, когда Украина остается их вассалом, продолжалась. Вашингтон хочет, чтобы Киев оставался подвластным ему. А также, чтобы Киев оставался "раздражителем" в отношениях с Россией, был "постоянной проблемой" на границах РФ, и чтобы в Киеве продолжалась откровенная антироссийская политика. А с другой стороны, Вашингтон не хочет тратить лишние средства на поддержание киевского руководства. И мы видим, что обещания администрации (президента США Дональда) Трампа о сокращении расходов на помощь иностранным государствам частично воплощаются в реальность, в том числе и в отношении Украины. США сократили объем помощи, но ровно настолько, чтобы можно было поддерживать Украину на плаву", – сказал Виктор Олевич в эфире радио Sputnik.

По его мнению, приобщение США к переговорному процессу по Донбассу вряд ли будет активным.

"США продолжают преследовать те же геополитические цели в отношении России и в отношении Украины, которые они преследовали ранее. США стремятся "усмирить" Россию, уменьшить российское влияние на территории бывшего СССР. Поэтому ожидать, что американцы выйдут с каким-то новым подходом или согласятся надавить на Киев, чтобы тот, наконец, начал исполнять Минские соглашения, не приходится. Это не в интересах США", – считает Виктор Олевич.

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