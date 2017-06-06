Политолог: сокращение взноса России в СЕ заставит европейцев "зашевелиться"

Россия заблокировала взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) почти на 11 млн евро. Политолог Алексей Мухин считает такие меры действенными и полностью оправданными. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Россия сократит ежегодный взнос за 2018 год в бюджет Совета Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все", – пояснил он журналистам.

По его словам, заблокированная сумма составляет около 11 млн евро.

В СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. При этом, как заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген, Россия пока не уведомила организацию о сокращении взноса.

Россия – один из основных плательщиков в бюджет организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией. Из 32 млн евро, которые Россия перечисляет в Совет Европы, 2,5 млн составляют расходы на ПАСЕ. Они идут на работу секретариата и выездные мероприятия ассамблеи. Взносы в ПАСЕ идут в пакете с другими платежами и разделить их нельзя, Россия может уменьшить только общую сумму выплат Совету Европы.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время Запад блокирует работу России на международных площадках.

"Совет Европы и другие европейские институты в последнее время проявляли откровенную враждебность по отношению к России. Но к этому Россия, в принципе, привыкла. Однако дело в том, что деятельность российских представителей в этих институтах была фактически заблокирована. Поэтому уже давно поднимался вопрос о прекращении платежей со стороны России, поддерживающих данные европейские институты, что, собственно, и начало реализовываться, так как европейцы не нашли в себе сил изменить ныне существующую практику блокирования российского представительства на европейских площадках", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, решение российской стороны заставит европейцев пересмотреть свое отношение к России.

"Подобного рода меры (сокращение взносов со стороны России – ред.), безусловно, являются действенными. Потому что Россия достаточно много платит, являясь очень крупным плательщиком. Думаю, что в ближайшее время европейцам придется "зашевелиться" и изменять свое отношение к российским партнерам", – считает политолог.

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