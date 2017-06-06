Мнение: принятие в НАТО Черногории – это для альянса "задел на будущее"

В понедельник Черногория официально присоединилась к Североатлантическому альянсу. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главная цель этого события – подтверждение общего вектора расширения НАТО на восток.

Историческим событием назвал присоединение Черногории к Североатлантическому альянсу премьер-министр этой страны Душко Маркович. Он заявил, что членство в НАТО означает для Черногории постоянную стабильность.

"Сегодня мы также формально становимся частью наиболее могущественного и успешного альянса в истории, который принимает решения по самым важным вопросам сегодня в мире", – заявил Маркович в Вашингтоне на официальной церемонии присоединения Черногории к альянсу. Он отметил, что "это историческое событие для страны и нации".

В понедельник глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в Госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что военное значение Черногории для НАТО крайне невелико.

"Интерес для НАТО здесь скорее чисто демонстративный – больше для пиара и для психологического воздействия. Вряд ли вооруженные силы Черногории могут чем-то помочь Соединенным Штатам, бундесверу или армиям других союзников США в Европе. Это просто капля в море, не очень заметная на фоне других уже имеющихся у НАТО вооруженных сил. С другой стороны, это некоторое влияние на бывшую Югославию, главным образом на Сербию", – считает Дмитрий Солонников.

По его мнению, главная цель присоединения Черногории – расширение влияния альянса на Балканах, а также сохранение общего вектора расширения НАТО на восток.

"Угроза здесь не военного плана, а политического. Потому что дальше давление будет усиливаться на Сербию. Следующая страна, которую будут пытаться привести в НАТО – это Македония. Это постепенное расширение зоны влияния НАТО на страны, которые исторически никогда к нему отношения не имели. Это задел на будущее, чтобы расширять НАТО все дальше на восток", – полагает Дмитрий Солонников.

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