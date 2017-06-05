Эксперт: Запад нагнетает военный психоз. Но зачем ставить ключ "на старт"?

СМИ "раскрыли" уязвимые точки США для ядерного удара "со стороны РФ". Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik отметил, что западная истерия достигла небывалых высот.

Издание Independent "раскрыло" уязвимые точки США для ядерного удара.

Издание представляет книгу "Атомный аудит" Стивена Шварца, в которой приводится карта ядерных объектов США, по которым Россия якобы может нанести удары в случае масштабного военного конфликта.

По мнению автора, если 50 лет назад советская ядерная бомба могла упасть в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, то сегодня мишенью российских ракет вполне может стать Северная Дакота или Монтана. При этом Шварц подчеркивает, что США могут в ответ нанести ракетный удар с субмарин.

Военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные предположения лишь нагнетают градус военного психоза.

"В Северной Дакоте и Монтане есть позиционные районы наземных комплексов американских баллистических ракет Minuteman, но непонятно, что нового в этой "новости". Позиционные районы межконтинентальных комплексов всегда были целями для противоборствующей стороны. По большому счету, подобные тексты лишь нагнетают градус военного психоза, истерии до каких-то совершенно невозможных высот. Ведь для того чтобы обмениваться ракетно-ядерными ударами, вначале необходимо поставить конкретные политические цели. Ради чего все это затевать, ставить ключ "на старт"? Конечно, отношения между нашими странами далеки от идиллии, но все это не носит фатального характера, чтобы поджигать фитили у ядерных фугасов", – сказал Михаил Ходаренок.

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