Эксперт: модернизированный Су-35С сохранит экспортный потенциал

Истребители Су-35С модернизируют с учетом опыта применения в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik рассказал, что, по его мнению, может быть доработано в боевой машине.

Истребители Су-35С будут доработаны в 2017 году с учетом опыта боевого применения в Сирии, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы, может быть, даже попридержим приемку самолета до того, как испытаем и убедимся, что все недостатки устранены", – сказал Борисов во время посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина.

Замминистра уточнил, что на первых порах самолет "засасывал" камешки со взлетно-посадочной полосы, также были проблемы с фонарем и экранами. По его словам, эти недостатки "вычистили" в ходе боевого применения.

Борисов также заявил, что Минобороны заключило с заводом договор по поставке десяти самолетов. Контракт будет действовать до 2020 года.

"По отзывам наших летчиков, которые работают в Сирии, это один из самых лучших самолетов в мире на сегодняшний день по своим летно-техническим характеристикам, по номенклатуре и радиусу действия авиационных средств поражения", – сказал замглавы оборонного ведомства.

Летчики считают, что в бою этому самолету нет равных, добавил он.

Су-35С является одной из модификаций самолета Су-35. По своим характеристикам эта боевая машина приближается к истребителям пятого поколения.

Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что доработка самолета, скорее всего, связана с бортовым вооружением.

"Сам самолет за многие годы серийного производства был значительно отработан, его маневренные характеристики доведены до совершенства. Но с учетом боевого применения, речь, скорее всего, идет о доработке бортового вооружения – приборов управления вооружением, систем наведения и обнаружения целей. Вопрос, скорее всего, связан с более корректным применением высокоточного вооружения в боевых действиях", – сказал Виктор Прядка.

Вместе с тем, он отметил высокий экспортный потенциал Су-35С.

"Самолет и в настоящее время сохраняет высокий экспортный потенциал. И здесь на первый план выходит качество изготовления образцов", – отметил эксперт.

По его словам, с учетом опыта боевого применения в Сирии, доработке может подлежать и другое вооружение.

"Думаю, что в других вооружениях, которые были апробированы в Сирии, могли быть выявлены определенные недостатки. Кроме того, могли появиться новые идеи применения этого вооружения. С учетом времени все это будет доработано", – подчеркнул Виктор Прядка.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!