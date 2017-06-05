Военный эксперт: Москва готова отразить любой удар, и США это понимают

Москва – самый защищенный от ядерного удара город, пишет издание The National Interest. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы американских экспертов.

В мире есть только один город, который защищен ракетами с ядерными боеголовками, и это Москва, пишет американское издание The National Interest.

Российская столица – единственный на планете населенный пункт, который находится под "ядерным зонтиком", отмечает издание.

Дело в том, что в договоре по ПРО о контроле над вооружениями, подписанном Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1972 году, содержится исключение – соглашение не запрещало все противоракетные системы. Каждая из сторон имела право на одну систему ПРО, которая могла быть оснащена ракетами в количестве до 100 единиц. Причем разместить такую систему можно было в любом месте, пишет издание.

США приняли решение разместить систему Safeguard вокруг военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота, однако она функционировала в течение короткого периода времени, а затем была демонтирована.

В СССР была другая ситуация – разрушение Москвы атомной бомбой могло лишить страну возможности нанести ответный удар, так как командование находилось в столице. В результате на свет появилась система А-35 – сеть противовоздушной обороны, которая должна была обеспечить выживание Москвы в случае ядерной войны.

Так как ядерные арсеналы обеих сторон постоянно росли, в 70-х годах систему А-35 пришлось заменить на обновленную А-135. К первоначальным 32 установкам прибавилось 68 новых, и в распоряжении у Москвы оказалось уже 100 противоракетных установок, как раз разрешенных договором по ПРО, отмечается в статье.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что в США отдают себе отчет в том, насколько хорошо защищена столица России.

"У нас есть комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", который позволяет нанести ответный удар даже в случае уничтожения командования. Кроме того, наши средства ПВО всегда опережали американские системы лет на 30-40. Зенитные ракетные системы С-400 и С-500 – суперсовременные. Американская ПРО и в подметки не годится нашей системе противовоздушной обороны. У нас всегда было несколько уровней перехвата ракет, Москва всегда была хорошо защищена, и американцы это понимают. Может быть, это их и сдерживает. Пока у нас на страже – доблестные войска ПВО, мы можем спать спокойно", – сказал Олег Глазунов.

При этом, продолжил военный политолог, неверно думать, что Россия готовится к ядерной войне.

"США не скрывают, что Россия и Китай – главные враги. Нужно учитывать, какая идет антироссийская пропаганда, как американцы стараются нас проверить "на слабо". Поэтому необходима кропотливая работа, мы должны быть готовы к отражению любого удара. И мы готовы к этому. Мы ни на кого нападать не собираемся, но наш ответный удар будет такой, что американцам не поздоровится, и они должны об этом знать", – отметил Олег Глазунов.

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