Онищенко: мы создаем экологов, которые бы решали, а не "извращали" проблемы

В России проводится экологическая акция "Сделаем вместе!". Координатор направления "Экологическое образование", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik рассказал, в чем состоит главная суть данной акции.

Под эгидой партии "Единая Россия" в рамках федерального партийного проекта "Экология России" проводится экологическая акция "Сделаем вместе!". Промежуточные итоги акции были подведены 28 апреля: всероссийский экологический урок проводил координатор направления "Экологическое образование", первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

В интервью радио Sputnik Геннадий Онищенко рассказал, в чем состоит главная суть проводимой в России экологической акции "Сделаем вместе!".

"В нашей стране вопросам экологии уделяется достаточно серьезное внимание. И сейчас была попытка объединить на уровне Российской Федерации усилия всех причастных структур к вопросам экологии, тем более что этот год был объявлен "Годом экологии". Суть этой работы состоит в том, что в рамках образовательных учреждений был проведен ряд мероприятий по вовлечению учеников 10-11 классов, обучению их навыкам преподавания, навыкам организаторской работы, и уже затем эти молодые люди проводили экологические уроки в 7-8 классах и среди более младших возрастных групп. В акции участвовали 85 субъектов Российской Федерации", – сказал Геннадий Онищенко.

По его словам, сегодня вопросы экологии стали зачастую политизированными.

"Существует множество всякого рода движений, начиная от Гринписа, которых по существу и экология-то не интересует. Они находят проблему, утрируют ее и, ставя задачу решить эту проблему, они взбудораживают общественное мнение, и попробуй возрази. Как же, ведь они вроде как заботятся о здоровье, вроде бы они сохраняют окружающую среду… Наша задача была – не бороться с подобными экологическими движениями, а просто параллельно воспитывать на тех проблемах, которые сегодня есть", – сказал Геннадий Онищенко.

Он отметил, что организаторы акции в первую очередь пытались создать "актив" – экологов, которые не только видят проблемы, но и пытаются их решить.

"Мы решили создать актив, который видит проблемы, но при этом создает предпосылки и ищет пути решения этого вопроса. То есть мы создаем конструктивных экологов, которые будут не просто обозначать, утрировать, извращать проблемы и делать из этого политику, а будут решать проблемы. Можно настроить каких-то сооружений, например, по переработке мусора. Но если в головах будущего поколения не будет стройного понимания, что эти вопросы нужно решать, иметь навыки, то ничего не решится. То есть мы еще занимались и экологией сознания", – рассказал Геннадий Онищенко.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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