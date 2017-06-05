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Мнение: у россиян есть причины считать США и Украину враждебными странами

15:4905.06.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФлаг РоссииФлаг России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россияне считают США и Украину главными врагами нашей страны, показал опрос. Политолог Владимир Шаповалов считает такие выводы вполне обоснованными. Своей точкой зрения он поделился в эфире радио Sputnik.

Россияне считают главными врагами своей страны США, Украину и Германию. Такие результаты показал опрос, проведенный Левада-центром.

Был задан вопрос: "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России?". 

Почти 70% респондентов указали, что наиболее враждебным государством по отношению к России являются США, при этом 21% уверены, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону. Кроме того, половина опрошенных россиян назвала в качестве противника страны Украину, а четверть – Германию. Равное количество респондентов (по 24%) посчитали врагами России Латвию и Литву, еще 21% – Польшу.

Исследование также показало, что наиболее дружелюбно настроенными к России государствами опрошенные считают Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%).

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает результаты опроса вполне обоснованными. По его словам, есть несколько причин, которые позволяют россиянам делать такие выводы. 

"Со стороны США развязана маштабнейшая информационная кампания против России, и это дополнено санкционной кампанией и военно-политическими акциями: от размещения системы ПРО до размещения американских баз по периметру границ РФ. Кроме того, россияне реагируют на ту истерию, разнузданную информационную войну, которую ведут Соединенные Штаты, пытаясь найти "русский след" в волеизъявлении американцев на прошедших президентских выборах. Поиск "русских хакеров", обвинения российских дипломатов в контактах с американскими политиками – все это привело к тому, что россияне именно в США видят основного противника", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Что касается Украины, то, по мнению политолога, приходится констатировать, что братские отношения двух народов существенно осложнены политикой Киева.  

"К сожалению, та кампания ненависти в отношении России, которую формирует и проецирует нынешнее украинское правительство, не оставляет никаких иных вариантов для российских респондентов, кроме как указывать  Украину в качестве недружественной страны. Это и преследование российских граждан на Украине, и гонение на русский язык, и притеснение русской православной церкви, и стремление переписать нашу общую историю – вот тот неполный список, по которому россияне достаточно однозначно относят Украину к недружественным странам. И речь, конечно, идет о политической элите Украины, но не о жителях Украины, которые являются нашими братьями и к которым отношение россиян, конечно же, иное", – отметил Владимир Шаповалов.

По его словам, россияне причислили Германию к недружественным странам из-за позиции немецкого руководства. 

"Именно канцлер Германии, ее кабинет и ее соратники, немецкие политики и журналисты – это те люди, которые формирую жесткий негативный фон в отношении России. Это касается и санкционной политики, и в целом взаимоотношений России и Евросоюза. По мнению россиян, именно немецкие политические элиты ответственны за то существенное ухудшение отношений между Россией и Европой, которое мы наблюдаем в последние несколько лет и за тот кризис, который произошел на Украине", – подчеркнул Владимир Шаповалов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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