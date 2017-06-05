Мнение: пенсионная реформа Киева – "соломоново решение"

МВФ и Всемирный банк одобрили законопроект по реформированию пенсионной системы на Украине. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что документ может вызвать народные протесты, но это мало заботит кредиторов.

МВФ и Всемирный банк одобрили законопроект реформы пенсионной системы Украины, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что законопроект был разработан украинским министерством социальной политики по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. В переговорном процессе с главой миссии МВФ Роном ван Роденом "поставил точку" сам Гройсман, непосредственно принявший участие в обсуждении.

В мае правительство Украины утвердило законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако предусматривает поэтапное повышение минимального страхового стажа до 35 лет для получения гражданином положенных выплат в 60 лет. Сейчас необходимый стаж для получения пенсии составляет 15 лет.

Проведение пенсионной реформы было одним из условий МВФ для предоставления Украине финансовой помощи в общем размере 17,5 млрд долларов.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что пенсионная реформа на Украине, как предполагается, должна быть завершена к 2028 году. И это единственное "послабление", которое Киеву удалось выторговать у МВФ, считает он.

"Получается "соломоново решение", которое на самом деле не делает проще жизнь рядового украинца: мол, если вы отработали 35 лет, то в 60 лет можете смело выходить на пенсию. При этом в правительстве не хотят, чтобы все выглядело как шоковая терапия для населения, поэтому они выторговали такие условия, чтобы делать все постепенно", – сказал Станислав Бышок.

По его мнению, законопроект по реформе пенсионной системы может вызвать на Украине акции протеста, но это мало заботит МВФ.

"Украинская оппозиция должна очень сильно "бомбардировать" власть, говоря о том, что этот проект антинародный и выводить людей на протесты. Так что, с точки зрения политического движения на Украине, это может вызвать понятную реакцию. Но МВФ – это такая структура, у которой, как в поговорке, "семь бед – один ответ". Абсолютно всем странам дается один рецепт, состоящий из трех пунктов: повышение пенсионного возраста, либерализация экономики и приватизация. Собственно, все это Украине и предстоит", – отметил аналитик.

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