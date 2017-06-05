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Политолог об итальянской петиции по Донбассу: "вода камень точит"

14:1705.06.2017
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© РИА Новости / Сергей Аверин
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На сайте change.org опубликована петиция, призывающая к признанию Италией самопровозглашенных республик Донбасса. В эфире радио Sputnik политолог Александр Казаков высказал мнение, что такие общественные инициативы играют значительную роль.

На сайте change.org опубликована петиция, призывающая к признанию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Инициаторами документа, адресованного президенту Италии Серджо Маттарелле и парламенту страны, выступили представители итальянской организации "Антифашистская Украина". Вдохновило их на этот шаг недавнее посещение ЛНР.

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"Признание Луганской и Донецкой народных республик является единственным способом вернуть гражданам Донбасса нормальную жизнь, восстановить экономический и промышленный потенциал региона. Признание ДНР и ЛНР – это признание того, что борьба с фашизмом является универсальной ценностью. Этот акт должен защитить достоинство граждан и является гарантией жизни в условиях мира и демократии", – говорится в петиции.  

В эфире радио Sputnik директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков высказал мнение, что петиции такого рода играют значительную роль. 

"Вряд ли эта петиция приведет к тому, что парламент или правительство Италии будут рассматривать этот вопрос в собственной повестке дня. Но, тем не менее, такого рода обращения – это капля, которая камень точит. Они в публичном пространстве расширяют горизонт видения перспектив правительствами западных стран. Сегодня, находясь под прессингом глобалистских структур Вашингтона и Брюсселя, они видят очень узкий "коридор". Но такие петиции позволяют понимать, что можно поступать в соответствии со здравым смыслом. Также они помогают понять очевидную вещь: Киев не откажется от геноцида Донбасса, Киев не откажется от стремления подавить Донбасс силой. А это означает не только продолжение войны, но и продолжение нарастания проблем, в том числе и для всей Европы", – сказал Александр Казаков.

По его мнению, сейчас политика Киева направлена на выдавливание населения из самопровозглашенных республик.  

"В Донецке и Луганске работают предприятия, которые встроены в определенные производственные цепочки, непризнание республик осложняет работу этих предприятий. Они все находятся на грани остановки. А это только рабочих мест – почти миллион. Блокада, введенная со стороны Украины, была рассчитана на то, что запустится цепочка другого порядка: если предприятия останавливаются и отцы семейств остаются без работы, то через месяц начинают голодать дети. А потом люди собираются и покидают свои родные места. То есть это еще одна серия из "страшного  фильма" по выдавливанию из Донбасса коренного населения", – заключил Александр Казаков.

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