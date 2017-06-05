Военный политолог: наши военные в Сирии не только воюют

Президент Сирии Башар Асад заявил, что обстановка в стране сейчас намного лучше, чем раньше. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что главным для восстановления мирной жизни в Сирии является политическая стабилизация.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что ситуация в стране заметно улучшилась, поскольку боевики террористических группировок отступают. Президент Сирии выразил мнение, что худшее позади.

"Ситуация в Сирии заметно улучшилась, скажем так, из-за того, что террористические группировки, в основном ИГ и "ан-Нусра"(обе запрещены в России), отступают или, скажем, из-за того, что территория под их контролем сужается. Таким образом, полевая обстановка, с военной точки зрения, сейчас намного лучше, чем раньше", – сообщил Асад в интервью телеканалу WION.

Президент Сирии указал, что развитие ситуации в Сирии связано не только с военными действиями, но также с идеологией, распространяемой террористами, а также с поддержкой террористических группировок со стороны других стран.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главным условием восстановления Сирии является достижение политической стабильности.

"В любом случае нужна будет международная помощь. Такие механизмы есть. При ООН, например, есть ряд организаций, задача которых состоит именно в том, чтобы помогать в таких случаях восстанавливать мирную жизнь. Но как можно вкладывать деньги (в восстановление) без стабильности, прежде всего – политической стабильности?", – сказал Александр Перенджиев.

Он напомнил о политико-дипломатических усилиях России, которая содействует налаживанию диалога между противоборствующими в Сирии сторонами как на международных площадках, так и внутри самой этой страны.

"Наши военные там ведь не только воюют, но также и помогают налаживать мирную жизнь. Они стараются, чтобы в тех или иных районах местные управленцы и всякого рода местные "князьки" налаживали нормальную мирную жизнь, а не находились в конфронтации как друг с другом так и с центральным правительством", – напомнил Александр Перенджиев.

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