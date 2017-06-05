Создатели фильма "Звезды": важна не национальность, а человеческие качества

Фильм "Звезды" – режиссерский дебют Александра Новикова-Янгинова. В интервью радио Sputnik Александр Новиков-Янгинов и исполнитель главной роли, актер театра и кино Виктор Сухоруков рассказали о работе над картиной.

Невеселые приключения русского человека с узбекским паспортом. Об этом фильм "Звезды" – режиссерский дебют Александра Новикова-Янгинова: выпускника ВГИКа, ученика Сергея Соловьева. Свою первую полнометражную ленту Александр определяет так: "Это кино – разговор о душевном общении людей. Ориентиром для меня был Георгий Данелия, его фильмы "Афоня" и "Мимино"".

На главную роль режиссер пригласил популярного актера театра и кино Виктора Сухорукова. По сюжету он – учитель русской словесности из Узбекистана, который отправляется в Россию, чтобы заработать денег на лечение дочери. Актер видит в сценарии Алексея Житковского не частную судьбу, а судьбу несуществующей ныне большой страны. "Судьбу, еще не расшифрованную временем", – сказал Виктор Сухоруков в эфире радио Sputnik:

"Этот вопрос еще не изучен, он брошен, его затолкали на задворки, занимаются сталинизмом, началом XX века, уходя далеко-далеко в века, учиняют разборки, а совсем рядом – глобальная тема: распад, исчезновение огромной страны. Это Советский Союз. Я дитя огромной страны, которую даже не успел изъездить, излетать, разглядеть. И что бы там ни говорили, мне до сих пор непонятно, по каким причинам исчезла моя советская Атлантида. Были люди, было общество, были человеческие миры, была территория, была история культуры, история рождения, были свои боги – все было свое, республик было 15, а народов – свыше 140, и они существовали на одной тверди под названием Советский Союз. И вдруг твердь распадается, раскалывается, превращается в крошки, ошметки, какой-то мусор, и люди оказались не только в центре, но и на краю, над бездной. Миллионы людей провалились в складки распада и от берега отчалили — искусственно отчалили, многих подтолкнули, — а к другому берегу так и не причалили. Как щепки по воде, они плывут по этой истории распада и до сих пор не понимают, как им быть, что делать, куда податься, кому понадобиться – как жить?!..".

У главного героя картины "Звезды" нет точного прототипа, однако его история рифмуется с историей многих советских людей. В частности тех, которые в 60-е годы приехали из десятков городов в столицу Узбекистана, чтобы восстанавливать Ташкент после разрушительного землетрясения, и остались там, создав семьи. Из такой семьи и сам режиссер Александр Новиков. Он родился и вырос в Узбекистане, приехал в Москву, чтобы учиться во ВГИКе, и некоторое время был, как и герой его фильма, "русский с узбекским паспортом". Рассказывая в эфире радио Sputnik о запланированных съемках в Ташкенте, молодой режиссер заметил:

"Мне очень важно показать этот мир – яркий, сочный, душевно теплый. В Узбекистане до сих пор так. Я прожил там 24 года и ни разу не наткнулся на то, чтобы меня куда-то прогоняли, у меня до сих пор там куча друзей, есть близкий друг, Фахриддин, которому я регулярно звоню".

Фильм "Звезды" снимается в продюсерском центре "ВГИК-Дебют" под руководством Федора Попова. В настоящее время завершен первый вариант монтажа.

Создатели фильма "Звезды": важна не национальность, а человеческие качества Your browser does not support HTML5 audio

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