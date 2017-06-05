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Мнение: немцы "глотнули воздуха". Но завтра "хватка" США может вернуться

12:4305.06.2017
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© Flickr / European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, ФранцияЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© Flickr / European Parliament
Немецкий депутат Европарламента Удо Фойгт назвал Германию "марионеткой в руках США". Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейские политики получили возможность публично озвучивать очевидные факты.

Германия имеет только "ограниченный суверенитет", особенно несвободна страна в военном сотрудничестве и находится под внешним управлением из Вашингтона, заявил депутат Европарламента от Германии Удо Фойгт.

"ФРГ обладает только "ограниченным суверенитетом" и несвободна, особенно в вопросах военного сотрудничества. Все задачи присылаются из Вашингтона и, таким образом, Германия в лучшем случае получает статус вассала", – говорится в заявлении депутата.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе
© AP Photo / Evan Vucci
Взять себя в руки. Меркель пытается прийти в себя после саммита G7

Он также напомнил, что до сих пор в Германии действуют положения оккупационного права победителей во Второй мировой войне, однако они распространяются только на западные страны, в первую очередь, США. Такое положение закреплено в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанном ФРГ, ГДР, а также СССР, США, Великобританией и Францией в 1990 году, отметил депутат.

Ранее по итогам встречи "Большой семерки", прошедшей в Италии, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Европа отныне должны полагаться только на себя.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, немецкие политики озвучивают очевидное.            

"Немецкий депутат "не открыл Америку", он озвучил очевидный факт. Все правда, он ничего не придумал и не приукрасил. Что касается Меркель, то она сейчас пытается в переменчивой конъюнктуре поймать ту линию, которая позволит ей хотя бы частично разыграть роль национального лидера, а не управляющего, поставленного Вашингтоном. Но Меркель делает это очень осторожно", – сказал Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

По его мнению, подобного рода заявления стали возможны из-за того, что Вашингтон на время "ослабил хватку".

"В Вашингтоне произошла "пересменка", и Вашингтон ослабил хватку, которой держал Европу и Германию, в первую очередь. Сейчас (президенту США Дональду) Трампу не до Германии, по большому счету, и противникам Трампа тоже – они заняты тем, чтобы загнать Трампа в угол. Хватка ослабла, и немцы глотнули свежего воздуха. Но завтра эта хватка может вернуться", – отметил политолог.

Вместе с тем, уверен он, Германия не будет меняться.

"Нет, не будет. А зачем ей меняться? Ведь нынешняя немецкая политическая элита живет в зоне комфорта. Их вполне устраивает то, что они не самостоятельны, что многие вещи решают за них. Думаю, что они настолько привыкли к этому режиму, что свободы уже не хотят", – считает Андрей Манойло.

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