Эксперт о словах Путина про отношения с США: улучшить их хотят обе стороны

Владимир Путин обратился к американским бизнесменам с призывом помочь новой администрации США начать диалог с Россией. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что помощь могут оказать представители реального сектора экономики.

Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия – США" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий, был разрушен.

Ситуация, когда сворачиваются контакты, не устраивает ни российский, ни американский бизнес. Путин отметил, что прочные двусторонние торговые связи могут обеспечить страховочную сетку от колебаний политической конъюнктуры. Он подчеркнул, что российские власти настроены содействовать двусторонним деловым проектам с США.

"Исходим из того, что такие совместные обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в России по ускорению социально-экономического развития", – добавил президент.

Путин заметил, обращаясь к американским бизнесменам, что в деловом мире, в сотрудничестве многое зависит о того, как будет построен политический диалог.

"Я хочу вернуть вам эту шайбу, помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, и новой администрации", – сказал российский лидер.

Путин заверил, что Москва продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом по нормализации двусторонних отношений.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для нормализации отношений необходимо поменять настроение значительной части американских элит.

"Можно однозначно сказать: с обеих сторон есть желание эти отношения улучшить. Причем не просто довести до удовлетворительного состояния, а выстроить партнерские отношения. Этого хотят определенные группы общества. Но предстоит сделать очень многое. И прежде всего, поменять настроение большей части американских элит", – сказал Владимир Киреев.

По его мнению, помощь в нормализации отношений скорее окажут представители промышленного бизнеса США, но не финансового.

"Разные группы бизнесменов в США связаны с разными группами политиков. То, что называют "глубинным государством" теснее связано с финансовой олигархией, финансовым бизнесом, который выстраивает свою экономическую логику совершенно по иным правилам. Этот бизнес своему партнеру – промышленному бизнесу – не друг, не товарищ и не брат. Мы видим, что американские промышленники и энергетики видят необходимость в выстраивании отношений с Россией, а финансисты этого не хотят. Так что там еще серьезный внутренний конфликт", – отметил политолог.

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