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В.Скворцова: в области здравоохранения мы идем в правильном направлении

19:2202.06.2017
(обновлено: 19:41 02.06.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в выездной студии радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказала об успехах в области здравоохранения, которые удалось достигнуть в России за последние несколько лет.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, продолжает свою работу. В этом году он проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития. 

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, записанному в выездной студии радио Sputnik в рамках ПМЭФ, рассказала об успехах в области здравоохранения, которые удалось достигнуть в России за последние несколько лет.

"За последние несколько десятков лет продолжительность жизни россиян увеличилась на шесть с лишним лет, причем за последние годы достаточно существенно: за 2016 год – на полгода. Сейчас средний возраст – около 72 лет. Мы начинали, когда различия в продолжительности жизни мужчин и женщин были 12 лет, сейчас это различие сократилось. Но, естественно, ресурс дополнительный у нас достаточно существенный есть, и мы ставим перед собой достаточно амбициозные задачи. В течение ближайших лет увеличить продолжительность жизни до 74 лет. И продолжительность здоровой жизни, это очень важный показатель…", – сказала Вероника Скворцова.

Она отметила, что в последнее время в России значительно снизилась смертность, включая материнскую и младенческую.

"У нас снижается смертность во всех возрастных группах. И у всех категорий россиян, материнская смертность – беспрецедентно, в шесть раз с 90-го года. Хотя по рекомендациям ООН это должно было случится всего на 75%. И у нас более чем в половине регионов нулевая материнская смертность. У нас минимальная младенческая смертность за всю историю страны во всех исторических периодах… У нас снижается детская смертность более чем на треть за 4,5-5 лет. И смертность трудоспособного населения тоже снижается достаточно существенно… Она существенно более низкая, чем была пять лет назад, но она остается высокой. И мы может ее снижать, я так думаю, что в два раза, не меньше. И для этого ресурс, что самое важное, – это не высокие технологии, а общественное здоровью", – сказала Вероника Скворцова.

По ее словам, многое сейчас делается в области снижения потребления алкоголя и табака. И в России в этом плане есть серьезные улучшения.

"Сейчас мы имеем совсем свежие социологические исследования, причем не российские, а глобальные, которые проводят специальное экспертное бюро ВОЗ, и в отношении алкоголя ситуация уже сейчас – это 10 литров на душу, а не 18, как было 8 лет назад. Поэтому ситуация, конечно же, улучшается. Тоже самое с сигаретами: только что закончилось глобальное исследование ВОЗ, за последние годы у нас есть существенные улучшения. На четверть снизилось число курильщиков в России… И количество пассивных курильщиков тоже снизилось более чем на 11% во всех категориях. Поэтому мы идем в правильном направлении достаточно серьезными шагами", – считает министр.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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