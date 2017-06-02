Политолог о глобальных вызовах: политика идет вразрез с экономикой

Президент РФ Владимир Путин призвал к совместному поиску ответа на системные долгосрочные вызовы. В эфире радио Sputnik политолог Валерий Коровин отметил, что пока что стремление ряда стран к глобальному доминированию противоречит интересам развития.

"Перед нами системные долгосрочные вызовы, последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. Мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры", – сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По мнению Путина, все страны должны начать "совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.

В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России Валерий Коровин высказал мнение, что концепции "глобального доминирования" входят в противоречие с интересами глобального развития.

"Пока ставится вопрос о глобальном доминировании, о превосходстве одних государств над другими, геополитические интересы будут превалировать, конечно же, над экономическими… И пока будет сохраняться стремление к тому, чтобы одним государствам править над другими, вопросы экономики будут вторичны. И никакая экономическая целесообразность или призыв к экономической консолидации не будут превалировать над интересами могущества, превосходства и доминирования", – считает Валерий Коровин.

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