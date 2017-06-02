А.Чекунков: на Дальнем Востоке созданы уникальные условия ведения бизнеса

Чтобы российская экономика хорошо себя чувствовала, Дальнему Востоку нужно расти быстрее, чем Россия. Таким мнением в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ поделился гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.

В северной столице России продолжает работать XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум продлится до 3 июня.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ поделился впечатлениями от форума, а также рассказал о наиболее значительных проектах фонда.

"Приехали с хорошим настроением, мы провели несколько очень полезных встреч с нашими партнерами. Последняя крупная инвестиция фонда была 5 млрд рублей в проект группы компаний "Русагро" по развитию мясного животноводства на Дальнем Востоке. И мы провели встречи о развитии этого проекта на китайском рынке. Не секрет, что отношения России и Китая именно в сельскохозяйственной сфере достаточно сложные. Громадный китайский рынок закрыт для большого набора продовольствия из России, в то время как у нас на Дальнем Востоке огромное количество земель и возможностей производить экологически чистую продукцию для поставок в Китай. Мы поддерживаем проект группы компаний "Русагро" для того чтобы расширить объем российского экспорта из России в Китай…", – сказал Алексей Чекунков.

Он рассказал о поддержке, которую оказывает Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона малому и среднему бизнесу.

"Мы первыми в России и первыми для Дальнего Востока сняли любые ограничения на сектора и на целевое использование средств, главное, чтобы это было не рефинансирование кредитов, а чтобы деньги использовались бизнесом. В том числе, мы финансируем оборотный капитал и гордимся этим. Потому что в то время как многие программы поддержки не предполагают финансирование организаций оптовой и розничной торговли, не предполагают пополнение оборотного капитала, мы это делаем. И спрос на такие деньги очень большой", – сказал Алексей Чекунков.

По его словам, на Дальнем Востоке сегодня созданы уникальные условия для ведения бизнеса.

"Приоритет – это расти быстрее, чем вся страна в среднем. Для того чтобы российская экономика хорошо себя чувствовала, Дальнему Востоку нужно расти быстрее, чем Россия. А это может достигаться только с помощью создания новых высокопроизводительных рабочих мест. На Дальнем Востоке созданы уникальные условия ведения бизнеса, уникальные условия с налоговой точки зрения, с точки зрения регулирования. Впервые в истории России, в истории советской можно приехать именно на Дальний Восток, не обращаясь в консульство, а по электронной визе. Поэтому развитие туризма, развитие сферы услуг – это, несомненно, будет двигателем экономики Дальнего Востока", – считает Алексей Чекунков.

При этом он отметил высокий интерес к Дальнему Востоку со стороны государств, граничащих с регионом.

"Конкурентом для нас является весь мир, капитал сейчас совершенно глобален. Несмотря на то, что азиатские страны испытывают профицит, избыток капитала, они, конечно, взвешивают риски и доходность, и к Дальнему Востоку интерес очень высокий, исходя из того, что там созданы условия, которые по многим параметрам превосходят даже самые прогрессивные… Мы в настоящий момент работаем над созданием трех совместных инвестиционных фондов с партнерами из Китая, Гонконга и Сингапура. Первый фонд – в отрасли инфраструктуры и строительства, второй – в отрасли горнодобычи и третий – в сельскохозяйственной отрасли. Рассчитываем что все три фонда будут запущены в этом году со стартовым капиталом миллиард долларов каждый. Интерес к этим фондам очень высокий", – поделился Алексей Чекунков.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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