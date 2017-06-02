Т.Голикова: социальная система – она выходит напрямую на людей

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в выездной студии радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказала о ключевых моментах развития пенсионной системы в России и о процессах в социальной сфере.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, продолжает свою работу. В этом году он проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, записанному в выездной студии радио Sputnik в рамках ПМЭФ, высказала свое мнение по поводу программы экономического развития России, предложенной бывшим министром финансов и руководителем Центра стратегический разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным. При этом она рассказала о ключевых моментах программы, которые, на ее взгляд, вызывают вопросы.

"У меня есть прошлое министра здравоохранения и социального развития, понятно, что я достаточно предметно занималась и пенсионной системой, и реформой законодательства в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования… Это специальные, сложные темы, но они очень чувствительны для общества, для населения, и от того, насколько правильно они будут объяснены, зависит то, насколько они могут быть поддержаны… Например, мы обсуждаем вопрос пенсионного возраста, но опять мы его обсуждаем с позиции фискальной сбалансированности. Мы его не обсуждаем с позиции гражданина: вообще, почему происходит повышение пенсионного возраста? За счет каких факторов происходит повышение пенсионного возраста? Мы достигли определенных успехов в росте продолжительности жизни, но мы не отвечаем на вопрос о продолжительности трудовой жизни. А как раз продолжительность трудовой жизни и является составляющей возможного увеличения пенсионного возраста. Если она реально растет, значит, у нас есть потенциал к его увеличению и возможности использования этого ресурса", – сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, в данной программе есть моменты, которые необходимо еще доработать. Например, это касается того, что будет происходить с пенсионной системой в будущем.

"В программе немного по-другому это представлено. Там это представлено таким образом, что, с одной стороны, это улучшит сбалансированность, с другой стороны, там ничего не говорится, что будет происходить с доходной частью пенсионной системы, а это существенный фактор сбалансирвоанности. Это вообще в этом документе не рассматривается. И, наконец, там есть такой посыл: что увеличение пенсионного возраста даст возможность проиндексировать пенсии. При этом от наших коллег из Минэкономразвития мы слышим противоположную историю относительно того, что нечего нам ожидать роста пенсий к 2035 году. Это такая какая-то неправильная конфигурация того, что будет происходить с пенсионной системой, и самое главное – неправильный месседж людям относительно того, что будет происходить. Он, конечно, абсолютно дезориентирует, поскольку это одна из ключевых реформ, ключевых составляющих доходной и расходной части бюджетной системы страны", – сказала глава Счетной палаты.

Она также прокомментировала тему обязательных страховых взносов, и процессы, которые идут в России в этом направлении.

"Это неприятная тема, она сложная с точки зрения ее понимания, с точки зрения модернизации законодательства. И все предпочитают говорить о более простых вещах: давайте сейчас поменяем налоги, уменьшим, увеличим… Как-то все с такой легкостью. Я же говорю: давайте посмотрим – может, какие-то фонды можно объединить. Почему нет? Мы уменьшим административные расходы, постепенно начнем обладать информацией, как уплачиваются эти страховые взносы – где уходят от их уплаты, где не уходят… Нужно все это анализировать, от чего это произошло, и где у нас есть реальный ресурс, а где у нас есть риски, что мы можем получить нежелательный результат. У нас здесь нет права на ошибку. Потому что социальная система – она выходит напрямую на людей, это публичные обязательства государства, которые ни при каких обстоятельствах государство не может не исполнять", – отметила Татьяна Голикова.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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