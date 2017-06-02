О.Васильева: достичь идеала в образовании нельзя, нужна "золотая середина"

Любой идеал никогда не будет соответствовать реалиям, в частности, это относится и к образованию. Такое мнение в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в выездной студии радио Sputnik в рамках ПМЭФ выразила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, продолжает свою работу. В этом году он проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, записанному в выездной студии радио Sputnik в рамках ПМЭФ, рассказала о развитии образования в России.

"Любой идеал, который мы с вами представим, никогда не будет соответствовать реалиям. Но сейчас поговорим о том, чего бы мы хотели, потому что достичь идеала невозможно, нужна хотя бы "золотая середина". Сейчас нужно понять разницу между вложениями и инвестициями. Как инвестировать в образование – основной вопрос. С чего мы начали? За последние пять лет только Федеральное министерство образования и науки вложило в региональное образование – я говорю о дошкольном, школьном, средне-профессиональном – 415 млрд рублей… Консолидированный бюджет в образование достигает почти 3 трлн рублей. Можно потратить эти деньги и к чему это приведет? К какому результату?", – сказала Ольга Васильева.

Она отметила, что в области образования сегодня существуют определенные проблемы, которые требуют решения.

"Важнейшая проблема – разбалансированность. Согласно закону об образовании, стратегическое развитие образования, стратегия, куда пойдет образование в России – все это министерство образования закладывает. Дальше следующая статья закона гласит о том, что полномочия переводим в регионы. И другая статья говорит о том, что полномочия переводим в муниципалитеты, школы, что учредителями наших образовательных учреждений становятся муниципалы. Соответственно, что мы видим – мы видим размывание денег, мы не можем видеть и контролировать, куда идут финансы, и даже региональные органы власти не могут заниматься этим, потому что происходит распыление. Возникает сразу вопрос, что при том вливании, которое есть, есть "тромбы". Это управленческая история, то есть школы не подчиняются никому", – рассказала Ольга Васильева.

Кроме того, по ее словам, необходимо разработать единый фактор оценки деятельности школ.

"Следующее – непрозрачность фактора оценки. У нас должен быть единый фактор оценки знаний. И представители бизнеса об этом тоже говорили, и в таком наступательном характере, что многие вкладываются в развитие той или иной школы или строят школы, считая, что экспертная оценка рейтинга не всегда объективна. Вот для того, чтобы понять, что ты получил на выходе, должен быть четкий стандарт, что ты хочешь и как оцениваешь. То есть оценка деятельности каждой школы – это должно быть четко прописано. Следующий момент, школа пишет до 50 отчетов. Куда? Кому? Не известно. И главное, зачем мы пишем и зачем отчитываемся? Единое качество оценки знания должно быть. Отсюда вытекает вопрос подготовки, переподготовки наших кадров. На любом участке нашей необъятной родины должны быть подготовленные люди, которые качественно работают, качественно преподают, качественно учат… Это моменты которые нужно решать", – отметила министр.

В интервью Ольга Васильева также поделилась впечатлениями от посещения IT-лицея в Казани.

"Я недавно посетила в Казане "айтишный" лицей, который готовит юные дарования… Я поразилась, что там вздохнуть есть время только на ночь. Потому что остальное занято постоянной творческой деятельностью. Там 15 языков, и ты можешь из них выбрать дополнительные, там и театр, и спортивные занятия. 288 человек – они собирают их как региональных олимпиадников. Из них 100 – обязательно сельские регионы, остальные – Казань и другие регионы. И опыт во многом тот, который у нас когда-то был", – рассказала Ольга Васильева.

Что касается уроков кибербезопасности в школах, как отметила министр, в данном вопросе есть еще некоторые "пробелы", которые надо заполнить.

"Когда я говорю об IT, об уроках безопасности, мы должны учитывать "пропасть" поколений… Это новый механизм, это новый инструментарий. Разговоры о том, что цифровое образование заменит обычное, это разговоры, на мой взгляд, "от лукавого". Потому что базовое образование в любом случае делает навигацию. В целом наше технологическое отставание в цифровом образовании – оно очевидно. И нам нужно очень много делать именно с учителями. Цифровое образование в школе, прежде всего для учителя, а уже ВУЗ – это для студента", – отметила Ольга Васильева.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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