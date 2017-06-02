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А.Ивлев: Россия будет двигаться дальше вместе со всем миром

14:0102.06.2017
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© Фото : предоставлено EYУправляющий партнер по России международной консалтинговой компании EY Александр ИвлевУправляющий партнер по России международной консалтинговой компании EY Александр Ивлев
© Фото : предоставлено EY
"Четвертая промышленная революция" и новые цифровые технологии стали одной из тем ПМЭФ. Управляющий партнер по РФ компании EY ("Эрнст энд Янг") Александр Ивлев в интервью радио Sputnik в рамках форума рассказал о развитии российской экономики.

В северной столице России продолжает работать XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум продлится до 3 июня.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития. 

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

На форуме, в частности, активно обсуждается "четвертая промышленная революция" и новые цифровые технологии. Управляющий партнер по России компании EY ("Эрнст энд Янг") Александр Ивлев в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ отметил, что Россия полностью к этому готова.

"Россия готова и сейчас в нашей стране, в нашей экономике происходит очень много интересных движений, развитий. Мы идем "в увязке" со всем миром и можно сказать, что наступает процесс деглобализации, каждая страна начинает смотреть на себя в контексте мирового развития… Но, с моей точки зрения, это не совсем так, потому что мы уже так завязли между собой, настолько, что дальше идти мы можем только вместе", – сказал Александр Ивлев.

Он отметил, что даже в условиях санкций российские и зарубежные компании продолжают сотрудничать.

"Глобализация уже дала свой эффект, мы видим, что страны между собой завязаны, но даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию (санкции и прочее), мы видим, что иностранные компании продолжают активно работать с Россией. Причем, даже развивают свое производство и начинают производить в России свою продукцию, которую экспортируют на другие рынки. То есть тот трансфер технологий, который приходит с Запада, подтверждает тот факт, что мы живем в одном большом сообществе, и Россию выдернуть оттуда никак невозможно. Мы будет дальше двигаться вместе со всем миром", – считает Александр Ивлев.

По его мнению, немаловажным сейчас является развитие предпринимательства в России.

"Нам нельзя сейчас отставать от того, что происходит в мире и поэтому нужно встраиваться в существующую канву происходящего. Ключевой фактор успеха – это развитие предпринимательства, потому что именно через предпринимательство инновации коммерциализируются и доходят до потребителя. К сожалению, если посмотреть на статистику, то там не более 20% от ВВП приходится на долю малых и средних предприятий. Это очень мало. Нам нужно смотреть на то, как создать благоприятные условия, чтобы предприниматели могли работать", – отметил Александр Ивлев.

При этом наиболее благоприятным регионом для развития бизнеса является Дальний Восток, считает Александр Ивлев.

"Если бы я был моложе лет на 25, то пошел бы заниматься бизнесом на Дальнем Востоке. Этот регион перспективен, потому что через 15 лет азиатский рынок будет ключевым потребителем всего того, что производится в мире. Там появятся 2,5 миллиарда человек, которые будут представлять средний класс. Структура там полностью изменится. Это будет огромный рынок, который будет потреблять органическую еду – мясо, рыбу, будут обращать внимание на здоровье, на них будет работать система здравоохранения. И те люди, которые сейчас придут на Дальний Восток и вложатся в сельское хозяйства, в сферу туризма, отдыха, в инфраструктуру – это уникальная тема", – сказал Александр Ивлев.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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