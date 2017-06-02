Мнение об интервью Путина Стоуну: на Западе все разберут "по косточкам"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что доверяет своей службе безопасности. В эфире радио Sputnik политолог Георгий Федоров высказал мнение, что интервью вызовет большой интерес как за рубежом, так и в России.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывки которого транслировались на сайте телекомпании CBS, заявил, что доверяет своей службе безопасности. Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.

"Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", – сказал Путин. Стоун поинтересовался, доверяет ли Путин своей охране. "Доверяю", – ответил российский президент.

Владимир Путин также в своем интервью Оливеру Стоуну заявил, что не считает бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена предателем своей страны, но не согласен с тем, что тот сделал. "Если ему что-то не нравится на той работе, куда его пригласили, нужно было просто уволиться – и все", – сказал президент.

В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований, член Общественной палаты России Георгий Федоров высказал мнение, что интервью Владимира Путина вызовет, без сомнения, большой интерес на Западе.

"Его интервью будут "по косточкам" разбирать. Западные СМИ и журналисты, особенно американские, будут делать акцент на Сноудене. А также на безопасности. Потому что, действительно, у нас служба безопасности очень серьезная. Это интервью в большей мере не на внутреннее пользование, а на внешнее. Оливер Стоун – режиссер мирового уровня, американец. Он будет доносить информацию до американского зрителя", – сказал Георгий Федоров.

Он предположил, что в фильме Стоуна, возможно, многие будут искать ответы на свои вопросы о президенте России.

"Там будут разные акценты – и личные, и по международным делам, по терроризму. Все какие-то интересные моменты будут в этом фильме отражены, потому что для многих американцев, для мира вопрос "who is mister Putin?" еще остается", – считает Георгий Федоров.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.