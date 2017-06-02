Эксперт об авианосце Gerald R. Ford: в Пентагоне уже начали "чесать репу"

ВМС США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что после испытания в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон" дальнейшее строительство таких авианосцев остается под вопросом.

ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford, говорится в заявлении американских военно-морских сил.

Военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль должен совершить несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

USS Gerald R. Ford обошелся США примерно в 13 млрд долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире. Изначально планировалось, что строительство, начатое еще в 2009 году, будет закончено в сентябре 2014 года, однако сроки неоднократно переносились.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что новый американский авианосец "бьет рекорды".

"Гигантомания, которой болеет Пентагон и Белый дом, продолжается. Это действительно рекорд мира. Этот авианосец обошелся примерно в 13 млрд долларов – это стоимость примерно шести первоклассных атомных подводных лодок. Gerald R. Ford американцы намерены усилить гораздо большим количеством самолетов по сравнению с другими авианосцами класса Nimitz. На новом авианосце будет размещено порядка 150 машин. Кроме того, есть еще ряд новшеств: американцы перевели паровые катапульты на электромагнитные. Конечно, накачали авианосец новыми вооружениями и ракетами. Длина этого гигантского корыта тоже чемпион – 337 метров", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, после испытания в России новой противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" программа США по строительству еще нескольких подобных авианосцев остается под вопросом.

"Мы недавно стали испытывать гиперзвуковую ракету "Циркон", скорость которой превышает скорость звука в восемь раз. И вот когда случился спуск на воду Gerald R. Ford, американские генералы стали "чесать репу" – они задумались: у россиян появилось такое супероружие, и это может превратить их корабль в гигантскую братскую могилу на дне морей и океанов. И сейчас в Пентагоне идут очень серьезные свары по поводу того, надо ли развивать эту гигантоманию, строить и дальше такие корабли, поскольку у русских появилось оружие, "противоядие" которому еще долго не смогут найти американские инженеры и конструкторы", – отметил военный обозреватель.

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