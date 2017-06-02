П.Фрадков: наша задача – чтобы бренды компаний из РФ были более узнаваемы

Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу. Гендиректор Российского экспортного центра Петр Фрадков в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о создании национального бренда России.

В северной столице России продолжает работать XXI-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум продлится до 3 июня.

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов развития.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о создании национального бренда России – "Сделано в России" (Made in Russia), и о работе в этом направлении.

"У нас нет задачи, как таковой – продвинуть бренд "Сделано в России", мы больше воспринимаем его как такой "зонтичный" бренд: российское – это качественно, российское – это экологически привлекательное в отличие от сран, где применяется ГМО. При этом задача для нас, сугубо практическая, под этим "зонтичным" брендом продвигать бренды конкретных компаний. И в этом смысле сейчас выделяется достаточно большое финансирование", – сказал Петр Фрадков.

В этом плане, по его словам, главная задача Российского экспортного центра – помочь производителям в продвижении их брендов.

"Мы не будем создавать бренды за счет производителей. Это неправильно, так как это очень затратно, но не всегда оправдано, что называется. Создание самого бренда – это, конечно, дело производителей. Наша задача – сделать, чтобы этот бренд был более узнаваем, чтобы он по-настоящему был узнаваем на внешних рынках, чтобы про него знали максимально большое количество потребителей…", – отметил Петр Фрадков.

Он также рассказал о встречах, которые провел РЭЦ и еще планирует провести в рамках форума.

"Что касается знаковых встреч, мы, конечно, общаемся с крупными российскими компаниями. Это, например, "АвтоВаз", так как автомобильная продукция – это сейчас один из таких топовых, что называется, фокусов. Мы говорим о выходе на новые рынки, где мы раньше не были представлены. Мы общаемся непосредственно с самими иностранными инвесторами. Так как большое количество зарубежных компаний, которые локализуют свое производство в России, с большим интересом используют созданную государством поддержку экспорта для того, чтобы созданную продукцию здесь продавать на третьи рынки. Это очень большая тема", – отметил гендиректор РЭЦ.

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее

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