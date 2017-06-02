Мнение о "снятии санкций" с РФ: в США готовы "заболтать" многие идеи Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа с начала работы хотела снять санкции с России, сообщают СМИ. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что члены команды Барака Обамы всячески противодействовали этим инициативам.

Администрация президента США Дональда Трампа уже в первые недели с его вступления в должность поручила сотрудникам Госдепа разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы, сообщил портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.

"Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке", – заявил бывший сотрудник Госдепа Дэн Фрид. По его словам, в первые недели работы новой администрации он получал "панические" звонки от разных чиновников, которое говорили, что им поручили разработать пакет мер по снятию санкций.

Фрид рассказал, что после этого он обратился к некоторым конгрессменам и, в том числе, к сенатору-демократу Бену Кардину с просьбой быстро принять законопроект, который бы осложнил снятие санкций для Трампа.

Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил Yahoo News, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы абсолютная победа для русских", – сказал Малиновски.

Поручение Госдепу направили всего через несколько дней после того, как Трамп занял президентский пост. Варианты улучшения отношений с Россией предлагались разработать, чтобы получить в лице Москвы союзника в борьбе с террористами в Сирии, сообщили двое бывших чиновников. Помимо этого предполагалось вернуть Москве дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была закрыта Обамой в конце декабря прошлого года.

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что члены команды Барака Обамы всячески противодействовали его инициативам.

"С точки зрения права президент США не всесилен. Кроме того, в реальной политике у Трампа – враждебное окружение, которое не позволяет ему реализовать некоторые инициативы, забалтывает некоторые из них. Конечно, в самом начале президентского срока Трампа на постах еще оставались люди, назначенные Обамой. Но сейчас, когда Трамп начинает на эти должности назначать своих людей, все-таки есть надежда, что некоторые из тех инициатив, с которыми он выступал в самом начале своего президентского срока или в ходе избирательной кампании, все-таки будут реализованы", – сказал Александр Домрин.

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