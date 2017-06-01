Мнение: Париж закроет тему "вмешательства РФ". Но к ней еще могут вернуться

Во Франции официально объявлено, что доказательств "вмешательства России" в президентские выборы не найдено. Эксперт Александр Конфисахор в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в адрес РФ вписываются в стандартную схему поиска "внешних врагов".

Глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар заявил, что в кибератаках на предвыборный штаб Эммануэля Макрона не обнаружено следов хакеров из России, передает агентство Associated Press.

По словам Пупара, хакерская атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно". Он отметил, что такая простота "говорит о том, что можно представить, что атаку мог осуществить один человек".

При этом глава ANSSI отметил, что никаких подтверждений того, что за атаку несет ответственность российская хакерская группировка APT28, которую обвиняли, в частности, во вмешательстве в выборы в США, не обнаружено. Макрон в ходе президентской кампании заявлял об атаках на его предвыборный штаб, возлагая вину за них на российских хакеров, но не предоставляя никаких доказательств.

Политический психолог Александр Конфисахор в эфире радио Sputnik отметил, что голословные обвинения в адрес России вписываются в стандартную схему поиска "внешних врагов".

"В этих обвинениях ничего особенно удивительного не было, потому что некоторым хочется везде найти происки "врагов" – в данном случае, понятно, России. Они хотят видеть "злобный оскал" Российской Федерации и все беды, начиная с инцидентов на выборах и заканчивая тайфунами и землетрясениями хотят "перевести" на нас, дескать, во всем мы виноваты. Это обычная политическая борьба", – сказал Александр Конфисахор.

Он предположил, что тему "русских хакеров" во Франции теперь можно считать закрытой – хотя не исключено, что позже к ней попытаются вернуться.

"Наверное, теперь на этом "поставят точку". Но у политики есть такая уникальная особенность, что в ней ничто никогда не проходит бесследно. И в "нужный момент" какие-то группы или центры влияния могут опять к этой теме вернуться", – полагает Александр Конфисахор.

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