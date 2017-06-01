Аналитик об угрозе отбора российского газа: это дискредитирует Украину

"Пусть попробуют" – так прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер риск отбора российского газа Украиной из ГТС. В эфире радио Sputnik аналитик Александр Пасечник предположил, что Киеву не надо надеяться на поддержку Европы в этом деле.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу.

"Пусть попробуют", – сказал Миллер, отвечая журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017 на вопрос, видит ли он риски такого отбора газа.

Ранее "Газпром" получил от министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 394,6 млрд рублей и аресте принадлежащих концерну акций компании "Газтранзит" по антимонопольному делу. Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом, российскому холдингу принадлежит 40% акций компании. "Газпром" намерен оспорить штраф в международных инстанциях.

При этом глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что Киев намерен добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания антимонопольного штрафа.

В эфире радио Sputnik руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник высказал мнение, что Украина вряд ли займется отбором российского газа в счет уплаты антимонопольного штрафа.

"На это Украина не пойдет, сейчас не тот режим – не зима, низкий сезон. Да и в политическом поле это усугубит ситуацию. Это их дискредитирует как относительно стабильного транзитера. В юридической плоскости эти шаги не считаются правомерными. Это внутренние дела Украины, это решение внутренних судов. Здесь возможны апелляции, кассации и т.д. Опять же, арест акций ("Газтранзита") – это полдела, в этом больших проблем нет. Думаю, что потом их можно будет вернуть", – сказал Александр Пасечник.

Аналитик добавил, что Европа вряд ли поддержит Украину в притязаниях на заграничные активы "Газпрома" в рамках "антимонопольного дела".

"Сомневаюсь в таких сценариях, потому что оснований у самих европейцев нет. Если только им как-то политически выступать единым фронтом с Украиной в этом деле. Но замечу, что это все нужно юридически обосновать на международном уровне, чтобы вот к таким решениям прибегать", – заключил Александр Пасечник.

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